STREAMINGTIP. ‘Cha Cha Real Smooth’: wat een twintiger ontdekken kan

Begin dit jaar wist AppleTV+ vriend en vijand te verbazen. Vanuit het niets haalde ‘CODA’ - over de band tussen een horend meisje en haar dove ouders - de Oscar voor Beste Film binnen, en is daarmee de eerste streamingdienst die zoiets flikt. Met ‘Cha Cha Real Smooth’ zou het wel eens een tweede keer prijs kunnen zijn, dankzij het gigantische talent van Cooper Raiff. Hij is zowel scenarist, regisseur als hoofdacteur van deze prent. Waardoor hij te zien is als Andrew, een afgestudeerde - maar helaas ook werkloze - jongeman. Andrew lijkt niet te weten wat hij met z’n leven wil aanvangen. Tot de twintiger per toeval ontdekt dat hij wel goed functioneert als ‘party starter’ op bar/bat mitswa’s. Tijdens een van die feestjes ontmoet hij het autistische tienermeisje Lola (Vanessa Burghardt), en haar moeder Domino (Dakota Johnson). Wat volgt is een bijzondere vriendschap, waarbij mooie en pijnlijke momenten mekaar afwisselen.