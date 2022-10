STREAMINGTIP. ‘2DEZIT’: Seks, drugs en studentendopen

Spil in dat leventje vol seks, studentendopen en drugs is Ninalotte Roose, die vorig jaar ook al de hoofdrol speelde in ‘Bittersweet Sixteen’ van Jan Verheyen, Lien Willaert en hun dochter Anna Verheyen. Als universiteitsstudente Lotte heeft ze een relatie met Lucas (Nathan Bouts) en zou ze liefst al met hem samenhokken, maar hij wil vooral van zijn vrijheid genieten. De reeks doet een beetje denken aan de Amerikaanse HBO-hit ‘Euphoria’, waarin niet op een pilletje, lijntje of blote borst meer of minder wordt gekeken. Laten we zeggen dat ‘De kotmadam’ vooral héél ver weg is. Roose, die zelf na haar middelbareschoolperiode niet ging studeren maar een halfjaar naar Parijs verhuisde, combineert het acteren intussen met modellenwerk.