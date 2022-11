Streamen op doktersbevel: van het nieuwe seizoen van ‘Grey’s Anatomy’ tot gruwelen met ‘Dr. Death’

TVWoensdag maakt ‘Grey’s Anatomy’ z’n comeback op het kleine scherm. Het langverwachte negentiende (!) seizoen op Disney+ luidt niet alleen de terugkeer van Dr. Meredith Grey in, maar ook van uw acute drang om plots ziekenhuisseries achterover te slaan. Geen nood, wij hebben de juiste dokters (en ook een paar foute) voor u in de aanbieding om u pijnloos aan dit nieuwe streaminginfuus te leggen. Van het nostalgische ‘ The New Nurses ’ op Streamz tot het sinistere ‘Dr. Death’ op TV Vlaanderen: u bent in de ‘beste’ handen.

‘The Good Nurse’ (Netflix)

Geen serie, maar wel een film. En een nieuwe nog wel. Dit misdaaddrama van de Deense regisseur Tobias Lindholm vertelt het waargebeurde verhaal van Amy Loughren (Jessica Chastain), een verpleegster en alleenstaande moeder die worstelt met een levensbedreigende hartkwaal. De slopende nachtdiensten duwen haar steeds verder over haar fysieke en emotionele grenzen, maar dan schiet een nieuwe, enigmatische collega Charlie (Eddie Redmayne) plots te hulp. Deze reddende engel zal later echter door de media de ‘Engel des Doods’ worden genoemd, nadat blijkt dat hij tot 300 patiënten zou hebben vermoord in negen ziekenhuizen. Een ontluisterende waarheid die Amy mede aan het licht zal brengen, maar waarvoor ze wel haar eigen veiligheid en die van haar kinderen op het spel moet zetten.

‘The New Nurses’ (Streamz)

Eveneens van Deense makelij, maar minder moorddadig, is deze dramaserie op Streamz over de eerste mannelijke stagiaires in een Deens ziekenhuis die een carrière als verpleger ambiëren. Wanneer in de jaren vijftig een tekort aan verpleegsters in het land ontstaat, besluit de Deense regering om met mannelijke verpleegkundigen te experimenteren. Erik, een voormalig soldaat, behoort tot de eerste groep mannelijke studenten die geconfronteerd wordt met vastgeroeste structuren, opvattingen en hiërarchieën. Terwijl hij en z’n mannelijke collega’s vechten om erkenning en aanvaarding, hangt er binnen de kortste keren ook liefde in de lucht tussen de mannelijke en de vrouwelijke verplegers. Het zou immers geen ziekenhuissoap zijn, mochten de verhoudingen niet wat rommelig worden.

‘Dr. Death’ (TV Vlaanderen)

Net zoals met ‘The Good Nurse’ zal deze true crime-reeks op STARZPLAY van TV Vlaanderen uw ziekenhuisfobie niet ten goede komen. Deze achtdelige serie stelt u voor aan neurochirurg Christopher Duntsch (Joshua Jackson), die tussen 2011 en 2013 minstens 33 patiënten zou hebben verwond en twee patiënten door nalatigheid zou hebben gedood. Door z’n charmante voorkomen kon Duntsch extreem lang onder de radar blijven en die kwaliteiten etaleert Jackson als de beste. Dankzij de inspanningen van aanklager Michelle Shughart (Anna Sophia Robb) en twee collega-artsen Robert Henderson (Alec Baldwin) en Randall Kirby (Christian Slater) zal Duntsch echter alsnog tegen de lamp lopen. Het resultaat is een ijzingwekkende thriller waarvan eveneens de true crime-docu op STARZPLAY beschikbaar is.

‘The Shrink Next Door’ (Apple TV+)

U dacht dat fysieke doktershorror erg was? Probeer dan eens mentale. In dit zwart-komische, maar eveneens waargebeurde drama op Apple TV+, kruipt Will Ferrell in de huid van Martin ‘Marty’ Markowitz, een 39-jarige stoffenverkoper overweldigd door het leven na de dood van z’n ouders, z’n stukgelopen relatie en de verantwoordelijkheden van een eigen zaak. Op zoek naar een luisterend oor, raadpleegt hij ene zekere Dr Ike Herschkopf (Paul Rudd), die al snel in de smiezen krijgt dat Marty een deurmat is die hij meteen besluit te manipuleren en te pluimen. De reeks verkent de dertig jaar durende ‘vriendschap’ tussen de twee en hoe Ike z’n patiënt steeds meer van z’n omgeving doet vervreemden om zo z’n fortuin helemaal voor zich te hebben. Hoewel Rudd en Ferrell uitstekende komedie-acteurs zijn, zal deze reeks u meermaals met een omgekeerde grijns op uw gezicht achterlaten, omdat het hele relaas gewoon zo extreem zielig is.

‘Ratched’ (Netflix)

‘American Horror Story’-maker Ryan Murphy - intussen nog bekender voor z’n controversiële Netflix-reeks over Jeffrey Dahmer - ontwikkelde en produceerde deze prequelserie op Ken Kesey’s roman ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’ en de Oscarwinnende verfilming ervan uit 1975. Deze Emmy-winnende reeks speelt zich af in 1947 en vertelt het oorsprongsverhaal van verpleegster Mildred Ratched (Sarah Paulson) die een nieuwe functie begint in een vooraanstaande psychiatrische instelling in Noord-Californië. Tussen de nieuwe geheime en onmenselijk experimenten door heeft zuster Mildred echter haar eigen verborgen agenda en komt haar duistere kant meer en meer naar boven. Hoewel ‘Ratched’ oorspronkelijk uit twee seizoenen zou bestaan, is het nog steeds wachten op nieuws over seizoen twee. Daar heeft het kostenplaatje mogelijk iets mee te maken. Met z’n luxueuze decors en gedetailleerde kostuums zou de show namelijk tussen de 10 en 15 miljoen dollar per aflevering hebben gekost.

Lees ook: