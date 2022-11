Stream uzelf slim: deze internationale topreeksen zijn goed voor uw talenknobbel

TVIs één van uw goede voornemens voor 2023 om een nieuwe taal te leren? Wat als wij u zouden zeggen dat u én kunt ontspannen én tegelijk het taalcentrum in uw brein kunt stimuleren door gewoon tv in een andere taal te kijken? Van een Koreaans-Japans taalbad in ‘Pachinko’ op Apple TV+ tot Interbellum-Duits in ‘Babylon Berlin’ op Streamz : hoog tijd om dat bingegedrag in iets nuttigs om te zetten!

We draaien een kleine 100 jaar terug, naar een tijd waarin de decadentie van het Berlijnse nachtleven in schril contrast staat met de toenemende armoede en dreiging van geweld door de opkomende nazi’s. Deze tv-serie over de Weimarrepubliek in 1929 biedt het ideale toneel om uw Duits bij te spijkeren, terwijl het ook uw kennis over een belangrijk stukje tussenoorlogse geschiedenis bijschaaft. De bekroonde reeks, mede gecreëerd door Tom Tykwer en gebaseerd op de boeken van Volker Kutscher, volgt de roaring twenties door de ogen van een jonge commissaris uit Keulen en een jonge stenografe die het tot politie-inspecteur wil schoppen. Hoewel het vierde seizoen nog maar net werd toegevoegd op Streamz, is het vijfde al in ontwikkeling. En daar stopt het wellicht niet, want Tykwer heeft grootse plannen om Duitslands duurste reeks nog enkele jaren te rekken.

‘Pachinko’ (Apple TV+)

Over budget gesproken, één van de meest oogstrelende series die dit jaar het levenslicht zag, is ontegensprekelijk ‘Pachinko’. Daarin volgen we Kim Sunja van haar geboorte tegen de achtergrond van een door Japan bezet Korea aan het begin van de vorige eeuw tot haar oude dag in het welvarende Japan van de jaren tachtig. De reeks toont hoe één familie enkele bikkelharde momenten in de geschiedenis doorstond en hoe die hen vormden, terwijl de term ‘pachinko’ verwijst naar de populaire Japanse gokautomaten die door Koreanen werden uitgebaat om aan armoede te ontsnappen. De reeks mag dan met momenten -en in tegenstelling tot het boek- een verwarrende tijdlijn hanteren, qua taal helpt het u wel een handje door de Japanse dialogen in het blauw te ondertitelen en de Koreaanse in het geel te markeren.

‘Clark’ (Netflix)

Niemand minder dan Clark Olofsson is uw leraar Zweeds voor vandaag. Niet alleen maakte deze controversiële crimineel het alom bekende stockholmsyndroom tot een dingetje, Zwedens meest beruchte gangster heeft zowaar een Belgische connectie. Tussen de bankovervallen door werd hij namelijk verliefd op een Vlaamse schone, dook hij jarenlang onder in ons land en werd hij hier vader van drie zonen. De reeks brengt de waarheden én de leugens van Olofsson aan bod in een flitsend pretpakket van zes afleveringen. Doordat de reeks zich afspeelt tussen de jaren ‘60 en de jaren ‘80 is deze een gegarandeerd vestimentair spektakel en visueel verdraaid vlug van aard.

‘Tehran’ (Apple TV+)

Als Glenn Close Farsi kan leren, dan kunt u dat ook. Voor haar rol van CIA-agent in het tweede seizoen van deze Emmy winnende Israëlische spionagethriller moest de ‘Fatal Attraction’-ster naar eigen zeggen serieus haar tenen uitkuisen. Niet alleen de taal was nieuw, ook de meertalige cast en de vele opnames op locatie waren voor Close een hele boterham. Hoewel er in deze reeks, die het conflict tussen Israël en Iran op spannende wijze naar uw huiskamer brengt, ook Engelse dialogen aan bod komen, worden de meeste in het Hebreeuws en Farsi gesproken. Opvallend: de scènes in Teheran werden wegens creatieve en veiligheidsredenen in Athene opgenomen waar de Iraanse hoofdstad op indrukwekkende wijze werd nagebouwd.

U weet intussen hoe u een bankoverval in het Spaans moet opzetten met dank aan ‘La casa de papel’, maar indien u een bedrijf in nep-spookpartijen, fake duiveluitdrijvingen en geënsceneerde monsteraanvallen wilt runnen, dan is ‘Los Espookys’ uw handboek. Deze Spaanstalige HBO-komedieserie werd mede bedacht door acteur, komiek en ‘Saturday Night Live’-ster Fred Armisen en handelt om een groep vrienden in een niet nader genoemd Latijns-Amerikaans land die hun voorliefde voor horror in een succesvolle zaak willen gieten. Hun taak bestaat erin om horrorachtige situaties in scène te zetten voor klanten die hen daar rijkelijk voor betalen. Deze bizarre maar briljante reeks kreeg lovende kritieken voor z’n eerste seizoen en keerde dit jaar -na een door de pandemie opgedrongen hiatus van drie jaar - terug voor deel twee.

