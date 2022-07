‘Stranger Things’-ster Jamie Campbell Bower heeft iets te vieren: “Al 7,5 jaar clean én nuchter”

Jamie Campbell Bower heeft lang gevochten tegen zijn demonen. Hij vertelde op Twitter zeer openlijk over die moeilijke periode. “Twaalf en een half jaar geleden was ik actief verslaafd. Ik kwetste mezelf en de mensen om me heen waarvan ik het meeste hield. Uiteindelijk belandde ik in een ziekenhuis vanwege mijn geestelijke gezondheid.” Maar de ‘Stranger Things'-ster had ook goed nieuws voor zijn volgers. “Ik ben nu 7,5 jaar clean én nuchter. Ik heb veel fouten gemaakt in mijn leven”, aldus Bower. De acteur wilde duidelijk maken dat elke dag weer een nieuwe kans is om opnieuw te beginnen. “Voor iedereen die wakker wordt en denkt ‘oh god niet weer’, beloof ik je dat er een manier is.” Hij heeft een lange weg afgelegd, maar is dankbaar voor waar hij nu staat. “Ik ben dankbaar dat ik nuchter ben. Ik ben dankbaar om te zijn.”