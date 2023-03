‘Stranger Things’-makers delen hint over laatste seizoen (en maken fans ongerust): “Ik maak me zorgen”

Het geduld van de ‘Stranger Things’-fans wordt serieus op de proef gesteld. Eerder raakte al bekend, dankzij acteur David Harbour (oftewel sheriff Jim Hopper) die te gast was op Middle East Film & Comic Con, dat de opnames van het nieuwe seizoen in juni van start zullen gaan. Het zal dus nog wel een tijdje duren vooraleer de fans nagelbijtend kunnen smullen van de grote finale van de Netflixreeks. Maar dat weerhoudt de makers er echter niet van de fans hier en daar al wat te teasen...

Hints nieuw seizoen

Zo omschreven Ross en Matt Duffer - de Duffer Brothers - tijdens een bijeenkomst in Los Angeles, de finale als volgt: “Het laatste seizoen is echt een evenwichtsoefening tussen de personages de tijd geven om hun karakterlijnen te voltooien en daarnaast ook de losse eindjes van het verhaal aan elkaar te knopen”, aldus Ross. “Zoals wij het zien, wordt seizoen vijf een soort culminatie van alle seizoenen.” Er werd aan toegevoegd dat de leidinggevenden bij Netflix erg geraakt waren bij het lezen van het script. “Het verhaal is zo emotioneel dat we de bazen aan het huilen kregen. Dat wil veel zeggen, want de enige andere keren dat ik ze heb zien wenen, was bij budgetvergaderingen.” Dat belooft alvast.