Straks kan je ook zelf 'Stranger Things' spelen

19 februari 2018

Nieuwe actiepoppen van onder andere Eleven, Mike en Will in de maak. En ze zijn bijzonder gelijkend.

G.I. Joe, He-Man en andere Star Wars-helden krijgen navolging. Straks kunnen kids (en verzamelaars) in de speelgoedwinkel terecht voor actiepoppen van de populaire Netflix-reeks 'Stranger Things'. De beelden van drie populaire personages, Eleven, Mike en Will, werden alvast vrijgegeven. En het valt op dat de speelgoedversies van producent McFarlane Toys heel goed lijken op de personages in de reeks. De respectievelijke acteurs, Noah Schnapp, Finn Wolfhard en Millie Bobby Brown krijgen de poppen komend weekend cadeau op de speelgoedbeurs van New York. De fans moeten nog wachten tot het najaar voor de actiefiguren in de winkel liggen. Misschien een ideetje voor de Sint, dan?