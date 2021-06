Straks geen ‘The Crown’ meer bij ons? EU wil aandeel Britse tv op Europese schermen beperken

Brexit

Maar nu Groot-Brittannië uit de Europese Unie is gestapt, zouden Britse films en tv-reeksen niet meer meegeteld mogen worden in die quota, dat blijkt uit een document dat verspreid werd onder verschillende diplomaten. “Hoewel Groot-Brittannië nu een derde land is voor de Europese Unie, wordt z'n audiovisuele content nog steeds gekwalificeerd als ‘Europees werk’ volgens de richtlijn van het AVMS”, klinkt het in het document. Dat komt omdat Groot-Brittannië nog steeds lid is van de ‘European Convention on Transfrontier Television of the Council of Europe’. Maar dat zorgt dus voor problemen. “De hoge beschikbaarheid van Britse content in video on demand-services en de privileges die komen kijken bij de kwalificatie als Europees werk, kunnen resulteren in een onevenredige aanwezigheid van Britse content in de Europese quota.” Bovendien zou de grote aanwezigheid van Brits materiaal ervoor zorgen dat Europese content, in het bijzonder uit kleinere landen, of in minder vaak gesproken talen, minder kansen krijgt, klinkt het.