Strak in het pak: dit zijn onze favoriete kostuumdrama’s

StreamzNaar aanleiding van de nieuwe HBO-reeks ‘The Gilded Age’ op Streamz reizen we deze week in onze Kijkgids terug in de tijd met de strafste historische dramaseries van Netflix & co. Zet u schrap voor kreukvrije kostuums, realistische decors en een scherp oog voor detail met: het reilen en zeilen van de aristocratische familie Crawley (‘Downton Abbey’, Netflix), de geschiedenis van het Britse koningshuis (‘Victoria’, Disney+ en ‘The Crown’, Netflix) en een hilarische huisvrouw (‘The Marvelous Mrs. Maisel’, Prime Video).

‘The Gilded Age’ – Streamz

Zeven jaar na het einde van het legendarische ‘Downton Abbey’ komt bedenker Julian Fellowes met een nieuwe kostuumdramaserie. HBO-serie ‘The Gilded Age’ speelt zich af in het New York van 1882 tijdens het zogenaamde ‘vergulde tijdperk’, een periode vol glamour en economische verandering in de Verenigde Staten. De meedogenloze spoorwegmagnaat George Russell (Morgan Spector) en vrouw Bertha nemen hun intrek naast weduwe Agnes van Rhijn en haar ongehuwde zus Ada Brook (‘Sex and the City’-actrice Cynthia Nixon), die behoren tot de oude aristocratie. De komst van de nieuwe buren veroorzaakt wrevel tussen de ‘oude rijken’ en de nouveau riche.

Benieuwd naar het New York van de 19de eeuw? Binge ‘The Gilded Age’ nu op Streamz.

‘Downton Abbey’ – Netflix

Het eerste huzarenstukje uit de koker van Julian Fellowes, dat werd bedolven met liefst vijftien Emmy’s. ‘Downton Abbey’ volgt de levens van de aristocratische familie Crawley (met Hugh Bonneville als patriarch) en hun bedienden in het gelijknamige georgiaanse landhuis tussen 1912 en 1926. Historische gebeurtenissen uit het post-Edwardiaanse tijdperk, zoals het zinken van de Titanic en het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, komen aan bod. In 2019 kreeg het kostuumdrama een eerste vervolgfilm. De tweede sequel, ‘Downton Abbey: A New Era’, wordt verwacht in maart.

‘Victoria’ – Disney+

Van 2016 tot 2019 schitterde de Britse Jenna Coleman als de jonge koningin Victoria (1819-1901) in de gelijknamige historische dramaserie, die start met de dood van koning Willem IV in 1837. Victoria’s eerste jaren als monarch, haar intense vriendschap met Lord Melbourne en haar huwelijk(sproblemen) met prins Albert (Tom Hughes) staan centraal. Coleman kon alvast inspiratie putten uit haar eigen leven, want de actrice zou in 2015 een relatie hebben gehad met prins Harry.

‘The Crown’ – Netflix

Er is geen ontsnappen aan de Britse obsessie met kostuumdrama’s. Net als ‘Victoria’ graaft ook Netflix-hit ‘The Crown’ in het verleden van de Britse monarchie. Hier staat echter het leven van koningin Elizabeth II centraal, vanaf haar huwelijk met Philip Mountbatten in 1947 tot begin 21ste eeuw. Door de decennia heen wordt de Queen vertolkt door Emmy-winnares Claire Foy (eerste twee seizoenen) en Oscar-winnares Olivia Colman (seizoen drie en vier). In het vijfde seizoen, dat uitkomt eind dit jaar, neemt Imelda Staunton de honneurs waar.

‘The Marvelous Mrs. Maisel’ - Prime Video

New York, 1958. Wanneer haar echtgenoot Joel haar verlaat voor zijn secretaresse sukkelt de joodse huisvrouw Miriam ‘Midge’ Maisel (Rachel Brosnahan) dronken op het podium van The Gaslight Cafe, waar ze alle cafégangers op haar hand krijgt met een geïmproviseerde stand-upcomedyset. Manager Susie Myerson (Alex Borstein) overtuigt Midge om haar verborgen talent na te streven en de cafés en nachtclubs van Greenwich Village te verkennen. De met 20 (!) Emmy’s bekroonde reeks werd bedacht door Amy Sherman-Palladino (‘Gilmore Girls’).

Lees ook: