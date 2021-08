Strafpleiter Jef Vermassen (74) geeft inkijk in z’n wereld: “Ooit doe ik nog een boekje open over wat er is misgegaan”

TV Legendari­sche werfleider Sanchez maakt zijn intrede in ‘Vakantie­huis For Life’

6 augustus Over twee weken beslist de jury van ‘Vakantiehuis For Life’ wie voortaan zijn vakanties mag doorbrengen in zijn eigen verbouwde chalet. In de aflevering van maandag is het dan ook tijd voor een bezoekje van Sanchez, de beruchte werfleider uit ‘The Block’. Zijn oordeel telt namelijk mee voor het eindklassement dat later de finalisten zal bepalen. “De duo’s zullen nog uit hun pijp moeten komen”, klinkt het alvast duidelijk.