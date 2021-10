Straffe levensverhaal van bokser Ismaïl verfilmd in 'Cool Abdoul’: “Ik heb tot vorig jaar de prijs moeten betalen voor mijn verleden”

Film“Ik ben neergestoken, heb vier kogels overleefd en zat meermaals in de gevangenis. Maar als mijn levensverhaal een ding aantoont, is het wel dat het nooit te laat is om te veranderen.” En dus stemde voormalig topbokser Ismaïl Abdoul toe om z’n leven te laten verfilmen in ‘Cool Abdoul’. De Vlaams-Marokkaanse acteur Nabil Mallat, bekend van ‘Patser’, kreeg niet alleen de hoofdrol, maar hield aan het project ook een boezemvriend over. “Hij is niet de hersenloze idioot waarvoor hij in het verleden versleten werd.”