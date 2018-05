Straf Songfestival-filmpje met dolenthousiaste tolk gebarentaal verovert het internet

HL

14 mei 2018

12u28 2 Showbizz Op het Eurovisisongfestival in Lissabon bakte Waylon er weinig van met zijn achttiende plaats. Toch is de Nederlandse inzending een internethit.

Dat succes heeft niks te maken met de gekke dansers achter de zanger, maar alles met een ongewoon filmpje dat de Nederlandse omroep NPO online zette. Die huurde een dolenthousiaste tolk gebarentaal in om ‘Outlaw in ‘Em’ visueel genietbaar te maken voor doven, gehoorgestoorden en eigenlijk iedereen. De versie haalde al meer dan 800.000 views en is met voorsprong het beste en vrolijkste wat je vandaag zal zien!