Straatverbod voor inbreker bij Taylor Swift Redactie

22 april 2018

16u52

Bron: BuzzE 0 Showbizz De inbreker die vrijdag het huis binnendrong van Taylor Swift in de wijk SoHo in Manhattan heeft van de rechter in New York een straatverbod gekregen. Hij mag nooit meer in de buurt van de woning komen, meldt New York Daily News.

Het was al de tweede keer dat Roger Alvarado had ingebroken in het huis van de artiest. Volgens justitie had hij vrijdag een ladder gebruikt om zich toegang te verschaffen tot het leegstaande huis. Hij nam er een douche en sliep zijn roes uit op de bank. Hij werd wakker gemaakt door de politie en beveiligingsmedewerkers van Swift. Hij werd aangeklaagd voor stalken en inbraak.

Alvarado was ook al op 13 februari gearresteerd voor het gooien van een schop door de voordeur van de popster. Hij kwam niet opdragen voor de hoorzitting op 27 maart. "Uit zijn gedrag blijkt geen respect voor de uitspraak van de rechtbank en het rechtssysteem", zei de aanklager in een snelrechtzitting.