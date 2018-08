Tot een miljoen volgers op Instagram: deze BV's zijn razend populair Sarah Deschuyter

27 augustus 2018

08u30 1 Story Enkele weken geleden kozen enkele BV's ervoor om onder het mom van #Disconnect2Connect even een pauze te nemen van sociale media naar aanleiding van de Dag van de Vriendschap. Toch zijn sociale media ideaal om een netwerk op te bouwen en je volgers een blik in je leven te gunnen. Deze BV's doen dat voortreffelijk.

Niels Destadsbader

206.000 volgers op Instagram

2018 is het jaar van Niels Destadsbader (30). De acteur/zanger bracht het album '30' uit, waarmee hij na amper 7 weken platina haalde, en lokte maar liefst 15.000 kijklustigen naar het Q-Beach House in Oostende voor zijn Sunset Concert. Ook met zijn covers ‘Verover Mij’ en ‘Ik Ben Van’t Stroate’ uit het VTM-programma 'Liefde voor Muziek' oogstte hij succes. Niels staat op 31 oktober en 1 november van dit jaar in het Sportpaleis.

(lees verder onder de foto)

Zon, zee, strand en een lelijke strandstoel. ❤️ #deleven Een foto die is geplaatst door null (@niels_destadsbader) op 26 jul 2018 om 15:23 CEST

Matteo Simoni

130.000 volgers op Instagram

Er staat geen rem op Matteo Simoni. De 30-jarige acteur werd begin dit jaar geselecteerd als European Shooting Star, één van de tien meest beloftevolle acteurs aan het Europese filmfirmament, en blijft de harten van de kijker veroveren. De kleinzoon van een Italiaans mijnwerker schitterde onder meer in 'Marina', 'Patser', 'Safety First' en 'Callboys'. Van die laatste komt er bovendien een tweede seizoen, waarin we weer kunnen genieten van de avonturen van zijn personage Devon Macharis en zijn makkers Wesley Biets (Stef Aerts), Randy Paret (Bart Hollanders) en Jeremy Vleugels (Rik Verheye). 'Callboys II' wordt ten vroegste in het najaar verwacht.

Heeft Matteo Simoni jouw hart helemaal veroverd? Stem dan nu voor de Story Showbizz Awards en laat Matteo met de award naar huis gaan!

(lees verder onder de foto)

Groeten uit Balen 🏝 Een foto die is geplaatst door null (@simonimatteo) op 01 aug 2018 om 17:39 CEST

Viktor Verhulst

121.000 volgers op Instagram

Vlaanderen heeft een nieuwe hunk: Viktor Verhulst (24). Op Instagram pakte hij recent uit met een sexy Baywatch-foto waarmee hij zijn volgers - en vooral volgsters - deed blozen. Viktor heeft duidelijk kwaliteiten als mannequin en velen hebben een dikke boon voor hem. Viktor is veel meer dan de zoon van Studio 100-baas Gert (50) en de broer van ‘Ghost Rockers’-actrice Marie (22). Hij is ondernemend en creatief, iets wat hem van pas komt in zijn job achter de schermen bij Studio 100. Recent draaide hij zelfs nog samen met Kobe Ilsen enkele plaatjes op Tomorrowland.

(lees verder onder de foto)

Spetter, pieter, pater, lekker in het water 🤗🐳... #weekend Een foto die is geplaatst door null (@viktorverhulst) op 15 jul 2018 om 20:02 CEST

Laura Tesoro

206.000 volgers op Instagram

Voor Laura Tesoro (22) de jury van 'The Voice' wist te overtuigen met haar versie van 'Who's Loving You' van Michael Jackson, was ze al regelmatig te zien als Charlotte in 'Familie'. Dankzij de talentenjacht brak ze echter helemaal door, en sindsdien ging het pijlsnel voor Laura. Ze brengt haar eigen muziek op de markt, en praat samen met Koen Wauters de shows van 'Belgium's Got Talent' aan elkaar. Intussen is de cirkel helemaal rond, en mag Laura zelf in de rode draaistoel plaatsnemen als jurlylid in 'The Voice Kids'.

Ben jij ook zo onder de indruk van het talent van Laura? Stem dan HIER voor de Story Showbizz Awards en maak Laura blij!

(lees verder onder de foto)

Should have gone for shorts, but I kinda love these pants (and they’re not even black 🙆🏻‍♀️) #aboutyoustyle @aboutyou_be Een foto die is geplaatst door null (@lauratesoro) op 30 jul 2018 om 19:00 CEST

Dries Mertens

1,2 miljoen volgers op Instagram

Dries Mertens (31) scoorde de eerste goal op het WK in de match tegen Panama en steelt met zijn charisma al langer de harten van de wereld. Naar aanleiding van de historische prestatie op het WK voetbal heeft de stad Leuven zelfs aangekondigd dat Dries een ‘medaille van verdienste’ zal mogen ontvangen. Daarmee wordt de Rode Duivel de eerste sporter die deze medaille krijgt.

(lees verder onder de foto)

One more? “No no it’s ok” 😂 Een foto die is geplaatst door null (@driesmertens) op 26 jul 2018 om 19:31 CEST

Tinne Oltmans

91.800 volgers op Instagram

Momenteel schittert Tinne Oltmans (25) op de planken in de sprookjesmusical 'Doornroosje', maar ook daarnaast is de actrice druk in de weer. De 'Ghost Rocker' en social media queen leent onder meer haar stem aan het hoofdpersonage van de nieuwe film ‘De Kleine Heks’. Een familiefilm gebaseerd op de wereldwijde bestseller ‘Die Kleine Hexe’ van Otfried Preuβler uit 1957. Het verhaal gaat over een heks die diep in het bos samenwoont met haar raaf Abraxas en vastberaden is om de allerbeste heks te worden. De film loopt momenteel in de bioscoopzalen.

(lees verder onder de foto)

I love being a princess, they wear glitter. #ErWasEens #TeamGlitter #TinneOnDemand Een foto die is geplaatst door null (@tinneoltmans) op 29 jul 2018 om 20:46 CEST

Pommeline

276.000 volgers op Instagram

Sinds Pommeline Tillière (23) in 2017 deelnam aan 'Temptation Island' kent zowat iedereen in Vlaanderen haar naam. Ze is niet meer weg te slaan uit de media, en samen met 'kleurplaat' Fabrizio weet ze alle ogen op hen gericht te houden. Zij deed dat met een bilvergroting, hij met een neuscorrectie. Beide ingrepen werden live via sociale media uitgezonden. Binnenkort zijn ze ook samen te zien in ‘Sex Tape’, het nieuwe seksprogramma van Goedele Liekens op VIJF.

(lees verder onder de foto)

Always wear your invisible crown 👑🌴 Een foto die is geplaatst door null (@pommelinetilliere) op 28 jul 2018 om 10:25 CEST

Olga Leyers

160.000 volgers op Instagram

Olga Leyers (20), de dochter van Jan, werd door haar deelname aan 'De Slimste Mens' gebombardeerd tot nieuwe chouchou van Vlaanderen. Ze deed ook mee aan het spelprogramma 'Het Grootste Licht' op VTM, en sprak vorig jaar de Vlaamse stem in van Smurfstorm in de film 'Smurfs: The Lost Village'. Binnenkort reist ze voor ‘De wereld rond met 80-jarigen’ ook naar alle uithoeken van de wereld met acht bejaarden tussen de 78 en 85 jaar oud. Kortom, een talent om in de gaten te houden.

(lees verder onder de foto)

🌸 #dewereldrondmet80jarigen Een foto die is geplaatst door null (@olgaleyers) op 05 jul 2018 om 11:12 CEST

Story is benieuwd wie jouw favoriete BV's zijn! Stem hier voor de Story Showbizz Awards, laat ons weten wie jouw favorieten zijn en maak kans op een duo-ticket van €398! Met het VIP-ticket vertoef je bovendien een volledige avond in het gezelschap van jouw favoriete BV's!

Tickets en info op www.story.be.