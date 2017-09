Stephanie Planckaert: 'Mama mag zich niet moeien met de opvoeding van mijn kinderen' Redactie

06u03

Op 26 september blaast Christa Planckaert zestig kaarsjes uit. Het is een mooie gelegenheid om met haar dochter Stephanie (28) en oudste kleindochter Iluna (12) even stil te staan bij heden, verleden en toekomst.

Wie een beetje vertrouwd is met het typische enthousiasme van de Planckaerts, weet dat het bij hen elke dag een beetje feest is. Toch is vandaag, 26 september, extra speciaal. Want Christa, de steun en toeverlaat van Eddy en de ruggengraat van het hele gezin, blaast zestig kaarsjes uit. 'Ik ben heel blij en dankbaar dat ik al zestig ben mogen worden', steekt Christa van wal in Story. 'Ik ben nog altijd in goede gezondheid, en dat is voor mij wat telt. De rimpels en grijze haren neem ik er graag bij. Ik heb natuurlijk een goed voorbeeld: mijn mama is bijna 91! Veertig worden was voor mij een grotere mijlpaal dan deze. Toen besefte ik voor het eerst dat er geen extra kinderen meer zouden komen.'



Geen bemoeienissen

Christa vertelt ook date r een verschil is tussen kinderen en kleinkinderen. 'Ik verwen mijn kleinkinderen inderdaad, meer dan mijn kinderen destijds. Het enige waar ik streng op ben, is dat ze het licht uitdoen. Ze moeten leren spaarzaam zijn.' Zich moeien met de opvoeding van haar kleinkinderen doet Christa niet, zegt Stephanie. 'Dat is bij ons gelukkig niet het geval. Ik heb van in het begin duidelijk gemaakt dat ík zorg voor mijn kinderen. Ik vraag mama weleens raad, maar ik wil geen bemoeienissen. Moeders moeten kunnen loslaten, maar daar is ze sterk in. Papa kan minder goed zwijgen als mijn kinderen iets doen wat hem niet aanstaat. Hij heeft bijvoorbeeld een hekel aan smakken tijdens het eten. Verder vindt hij het belangrijk om beleefd te zijn. Als mijn kinderen dat vergeten, maakt hij daar opmerkingen over. Papa is rechtuit. Als ouder is dat wel confronterend. (lacht) Als onze kinderen niet luisteren naar onze regels, ligt de fout bij ons. Papa zou dat dan discreet tegen mij en Christopher moeten zeggen, maar hij is een open boek. Ach, mama heeft mij ook moeten leren om diplomatischer zijn.'



