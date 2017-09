Jan Leyers: 'Mijn schoonzoon is moslim, maar over godsdienst praten we haast nooit' Redactie

In zijn nieuwe programma Allah in Europa trekt Jan Leyers (59) doorheen acht landen op zoek naar moslims die al lang in ons werelddeel wonen. 'De islam is geen ver-van-ons-bedshow. Ook mijn dochter Ella is samen met een moslim', zegt Jan in Story.

Het voorbije anderhalf jaar zat Jan Leyers geregeld in het buitenland. Tien jaar na De weg naar Mekka draaide hij het vervolg op die spraakmakende reeks. Waar hij toen aan een reis begon door Noord-Afrika en het Midden-Oosten, blijft Jan dit keer in Europa. 'Ik wou poolshoogte gaan nemen bij moslims in de Europese landen waar de islam al heel lang ononderbroken aanwezig is, soms al vijf eeuwen. Want de islam is echt geen ver-van-ons-bedshow', vertelt hij het opzet. 'Ik ontmoet gelovige mannen en vrouwen, maar ook nieuwe bekeerlingen, ex-gelovigen, kenners en de man en vrouw in de straat. Ik pols naar hun hoop voor de toekomst, hun vrees, hun bezorgdheden. Hoe bepaalt de islam hun dagelijkse leven? Wat denken zij van hoe Europa tegenover de islam staat? En wat weten wij als westerling nu echt over onze Arabische buurman? Misschien is die wel veel gematigder en meer relaxed dan je zou vermoeden. Steeds vaker denkt de wantrouwige modale Europeaan bij het horen van het woord islam aan religieus fanatisme of ons overspoelende vluchtelingen.'



Dagelijks leven

In het dagelijks leven komt Jan niet zo heel vaak in contact met de islam. 'Ik woon in Hove bij Antwerpen. Dat is niet meteen een heel gekleurde gemeente. Maar onlangs beleefde ik nog een fantastische avond op het terras van een Egyptische pitazaak in Mortsel. Een plek waar ik vaak en graag kom, want ze serveren de beste falafelschotel in de wijde omtrek. Ik werd er aangesproken door een paar gasten die ik niet kende, twee Marokkanen en een Bosniër. Ze nodigden me uit om bij hen aan tafel te komen zitten. Ik had mijn laptop bij en liet hun beelden zien van Allah in Europa. We hebben er de hele avond over zitten praten. De man uit Bosnië herkende zelfs de straat in Sarajevo waar hij had gewoond!' Ook het lief van Ella, de dochter van Jan, dj Faisal, gelooft in de islam. 'Faisal is inderdaad een moslim, maar over godsdienst hebben we het haast nooit. Wanneer hij op bezoek is, praten we over muziek, de festivals, televisie... En omdat hij niet enkel dj is, maar ook zelf filmpjes maakt voor De ideale wereld, laat ik hem soms fragmenten zien van Allah in Europa. En daar geeft hij me dan meestal vrij technisch commentaar op, over de montage of zo. Hij is een heel getalenteerde, veelzijdige gast. Met een geweldig gevoel voor humor ook. Het klikt wel tussen ons. Hij is met de familie mee op vakantie geweest. We hebben veel gespeeld, dat spelletje waarbij de anderen een papiertje op je voorhoofd plakken en je dan moet raden wat of wie je bent. Heel grappig!'



