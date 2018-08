Dit zijn de genomineerden voor de Story Showbizz Awards Melissa Van Ostaeyen

22 augustus 2018

11u30

James Cooke, Karen Damen en Kürt Rogiers waren de vorig jaar de grote winnaars van de Story Showbizz Awards. Dit jaar zijn ze opnieuw genomineerd voor Man Naar Ons Hart, Straffe Madam en Favoriete Acteur. Wie moet dit jaar met de felbegeerde Story Showbizz Award naar huis gaat?

Man naar ons hart

Ten eerste is er de populaire categorie 'Man Naar Ons Hart', die vorig jaar werd gewonnen door 'Flanders Sweetheart' James Cooke. Wie krijgt dit jaar de eer? Onder anderen Kürt Rogiers, Dries Mertens, Gers Pardoel, Gert Verhulst en Koen Wauters staan op de longlist!

Straffe madam

Daarnaast is er natuurlijk ook de Straffe Madam, de titel die in 2017 naar Karen Damen ging. Zij staat dit jaar ook op de longlist, naast onder andere Bo Van Spilbeeck, Dalila Hermans, Danira Boukhriss en Lindsay.

Favoriete Buitenlandse Royal

Kan Meghan Markle dit jaar Koningin Máxima van de troon stoten? Het zou best kunnen, als ze genoeg stemmen krijgt! Verder moet er uiteraard ook gestemd worden op onze favoriete binnenlandse royal. Kan Koningin Mathilde haar titel behouden of wordt zij aan de kant geschoven door haar dochter, kroonprinses Elisabeth?

Sportprestatie van het jaar

Dries Mertens ging vorig jaar nog lopen met de award voor Beste Sporter. Kan hij ook dit jaar samen met de Rode Duivels de trofee in ontvangst nemen? Of hebben de topprestaties van Nafi Thiam en Nina Derwael u meer weten te bekoren?

Mooiste BV-koppel

Last but not least: romance! Een herhaling van die romantische podiumkus van K3’tje Marthe en Viktor Verhulst zullen we dit jaar jammer genoeg niet zien, maar wie volgt hen op als mooiste BV-koppel? Op de longlist: Lieve en Aljosja, Bart Kaëll en Luc Appermont en natuurlijk mogen Pommeline en Fabrizio niet ontbreken.

