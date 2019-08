Born Crain ruilde zijn zangcarrière voor een job achter de schermen: “Veel te weinig zekerheid, ook financieel” CD

09 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Voor alles is een tijd. Vroeger trad Born Crain (39) elk weekend op en was hij big in Japan, tegenwoordig ligt de focus van de Idool 2004-deelnemer op zijn gezin en zijn job achter de schermen. In Story vertelt hij daar alles over.

Dagelijks een ochtendshow presenteren op de radio, daarvoor moet je toch uit het juiste hout gesneden zijn: je moet vroeg kunnen opstaan zonder ochtendhumeur. Van dat laatste heeft Born Crain geen last, maar na zes weken lang elke weekdag tussen zes en negen uur te presenteren op Joe, naast Ann Van Elsen, is hij toch blij dat hij maandag de fakkel weer mag doorgeven aan Sven Ornelis en Kürt Rogiers. “De vermoeidheid slaat toe, ja”, zegt Born.”‘Eigen schuld: ik slaag er nooit in om vroeg in mijn bed te kruipen en ik ben nooit echt een ochtendmens geweest. Maar ik ben nooit slechtgezind wanneer mijn wekker om iets voor vier uur afgaat. Ik neem een koude douche en hup, ik spring de wagen in richting Vilvoorde. Omdat Ann en ik de ochtendshow enkel tijdens schoolvakanties en op feestdagen presenteren, heb ik wel telkens even tijd nodig om in die flow te geraken. Gelukkig klikt het heel goed tussen ons. We denken vaak hetzelfde over dingen, dat merk je ook heel hard wanneer we de actualiteit overlopen.”

Lotje is niet jaloers dat je in de studio zit met een ex-Miss België?

Stikjaloers! Nee, grapje (lacht). Ze weet dat Ann en ik gewoon heel vriendschappelijk met mekaar omgaan. Van mijn vrienden hoor ik wel dikwijls: “Amai, wat een knappe madam, die Ann”. Dat kan ik alleen maar beamen.

On air zijn Ann en jij heel open tegen elkaar. Is dat buiten de studio ook zo?

Ja, we kunnen bij elkaar ventileren en de ander veel toevertrouwen. Er is veel wederzijdse empathie omdat we in dezelfde leefwereld zitten. Van de stress die een ochtendshow met zich meebrengt voor je relatie, tot jonge kinderen die slecht hebben geslapen. Dat zorgt voor veel begrip. Ik merk wel dat Ann iets zachter is voor haar kinderen, ik ben wat strenger. Maar dat is misschien ook het verschil tussen de rol van mama en papa?

Je bent intussen twaalf jaar samen met Lotje, waarvan zeven jaar getrouwd.

En ik ben blij te kunnen melden dat onze relatie nog altijd goed zit! In onze vriendenkring zien we veel koppels uit mekaar gaan, ook als er kinderen zijn. Het evenwicht bewaren is niet altijd makkelijk binnen een gezin. Gelukkig is er veel wederzijds begrip en respect tussen Lotje en mij, ook voor elkaars prioriteiten en keuzes. We hebben ook het geluk dat we vandaag allebei iets doen wat we graag doen. Hoe belangrijk dat is, beseffen we nog beter sinds Lotje een burn-out had. Ze heeft toen beslist om te stoppen als marketing consulent en ceremoniespreker op huwelijken te worden.

Haar burn-out had ongetwijfeld ook invloed op jullie relatie.

Natuurlijk. Ze was op zoek naar zichzelf, maar ondertussen blijft dat gezin gewoon doorlopen. Je kunt het niet even op pauze zetten. Maar we konden er goed over praten en ik gaf haar alle ruimte om die carrièreswitch te maken.

Jij hebt enkele jaren geleden ook afscheid genomen, van het artiestenbestaan.

Het leven als artiest bood me iets te weinig zekerheid, ook financieel. Je leeft van album naar album en moet maar hopen dat het aanslaat. Je moet leren omgaan met voortdurende afwijzing. En ik was veel weg van huis. Op een bepaald moment werd ik op handen gedragen in Japan. Daar heb ik enorm van genoten, maar voor alles is een tijd. Lotje en ik sliepen pakweg een derde van het jaar niet samen, maar we hadden toen ook nog geen kinderen.

Hoe verdien je dan tegenwoordig de kost, naast je werk bij Joe?

Ik maak foute reclamespots voor de avondshow van Maarten & Dorothee op Qmusic. Of een onnozele cover of andere creatieve items. Humor in muziek heb ik altijd belangrijk gevonden. Veel artiesten nemen zichzelf te serieus. Daarnaast maak ik de muziek voor reclamespots van onder andere Douwe Egberts, Brico... Daar kan ik mijn creatieve ei in kwijt. Je hoort me dus nog altijd op de radio, alleen vaak achter de schermen.

Je eigen muziekcarrière staat dus op een laag pitje.

Heel sporadisch treed ik nog op, want het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Misschien komt die drive wel volledig terug. Maar nu wil ik er vooral zijn voor mijn vrouw en kinderen in plaats van elk weekend op te treden. Al ben ik in alle stilte bezig met een paar elektronische projectjes. Ik heb wat housemuziek en melodische techno uitgebracht onder de naam Ayam Cemani.

