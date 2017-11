5 exclusieve kookboeken van Jeroen Meus! 14u31 0 Story Story Jeroen Meus heeft een selectie gemaakt van zijn lekkerste recepten. Het resultaat is een reeks van 5 mooie kookboeken voor elke gelegenheid, elke week voor maar € 5,50 extra per boek!

Di 28/11: Boek 1 - Familiekost

Inspiratie voor het hele gezin. Van echte klassiekers tot verrassende vis en veggie inspiratie, zijn familiegerechten zijn stuk voor stuk toegankelijk en ongecompliceerd. Hij kookt zoals hij is: vol gezond verstand.



Di 05/12: Boek 2 - Snelle kost

Dat lekker eten ook snel en gemakkelijk kan, toont Jeroen Meus elke dag in Dagelijkse Kost. In een wip zet hij een dampende pasta op tafel, een Oosterse wok of een originele salade. Al kan het ook eens een maaltijdsoep of een royale croque zijn, in een drukke werkweek. Snel klaar, maar altijd met smaak.



Di 12/12: Boek 3 - Feestelijke kost

Geen feest zonder feestmaal. De hele familie rond de tafel brengen en samen genieten van lekker eten, dat is Jeroen Meus essentie van feesten. Met heldere recepten voor een succesvol kerstmenu, een fijne Pasen of dat ultieme verjaardagsfeestje.



Di 19/12: Boek 4 - Zoete kost

Of het nu rijsttaartjes zijn, chocoladecake of zelfgemaakte donuts, met Jeroen Meus is geen vieruurtje ooit hetzelfde. Een panna cotta met passievruchten, een kaastaart met frambozen en zelfgemaakte rozijnenkoeken op zondag. Met boter. Guilty pleasures. Ook dat is gezond verstand.



Di 26/12: Boek 5 - Vriendenkost

Wat is er fijner dan je vrienden bij elkaar te brengen rond een lekkere maaltijd? Sharing is caring. Jeroen Meus deelt met plezier zijn toppers voor de barbecue, zijn favoriete fingerfood, eenpansgerechten en homemade pizza's. Ongedwongen eten, zonder franjes, toegankelijk voor iedereen.

Praktisch

Je bent abonnee? Jij krijgt de 5 kookboeken van Jeroen Meus voor maar €22. Dit is een boekje gratis + gratis verzending! Daarnaast heb jij de volledige collectie als eerste in huis. Meer info in de brief die je krijgt op 28 november.



Je koopt Story in de winkel? Je kan elk kookboek nabestellen bij je persverkoper met de nabestelbon in Story.