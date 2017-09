'Familie'-actrice Margot Hallemans leerde haar lief via Tinder kennen Redactie

06u00

Bron: Story 0 Dieter Bacquaert Story In de zes jaar oudere Nick lijkt actrice Margot Hallemans (24), Hanne in de VTM-soap Familie, de man van haar leven te hebben gevonden. De twee leerden elkaar kennen via Tinder, en al snel sloeg de vonk over. 'De binnenkant bleek gelukkig even mooi als de buitenkant', vertelt ze in Story.

Een gestolen kusje tussen twee vragen door, een dromerige blik wanneer de ander aan het woord is: het is duidelijk grote liefde tussen Familie-actrice Margot Hallemans en Nick, een chef-kok uit Antwerpen. De twee zijn intussen negen maanden samen. 'Een goed lief vinden via Tinder: het kan dus écht', lacht Margot. 'Ik had die datingapp eigenlijk voor de grap geïnstalleerd, om te zien met welke mannen ik een match had. Ik had nooit verwacht dat er een mooie relatie uit zou ontstaan. Er bestaan nog altijd veel vooroordelen over online dating, maar die moeten dringend de wereld uit. Zo was ik bijvoorbeeld niet hopeloos op zoek naar een lief, ook al was ik al een jaar vrijgezel. Het intrigeerde mij gewoon.'



Liefde op het eerste gezicht

Hoewel ze een match hadden op de app spraken Margot en Nick niet meteen met elkaar af. 'Geloof het of niet, maar we kwamen elkaar toevallig tegen in een café'; vertelt Margot. 'Dat was best vreemd: plots staat je online match op enkele meters van jou vandaan. Nadien liepen we elkaar nog eens tegen het lijf. Toen heb ik al mijn moed bijeengeraapt en ben ik op hem afgestapt. Gelukkig had ik al een drankje op. (knipoogt) Maar het was geen liefde op het eerste gezicht. Ik moet iemand kennen vooraleer ik verliefd kan worden. Pas toen hij mij uitgenodigde voor een etentje bij hem thuis, is de vonk overslagen. Zijn kookkunsten hebben de doorslag gegeven, ik vond het heel aantrekkelijk om te zien hoe hij zich helemaal smijt in zijn vak.'



Het hele interview met Nick en Margot kan je nu in Story lezen.