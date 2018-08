Stormy Daniels stapte uit Big Brother omdat ze regels opgelegd kreeg TK

21 augustus 2018

09u28

Bron: ANP 0 Showbizz Stormy Daniels, de pornoster die een affaire gehad zou hebben met Donald Trump, heeft op het laatste moment afgezien van deelname aan de Engelse versie van Celebrity Big Brother, omdat 'ze zich door niemand laat vertellen hoe ze zich moet gedragen'. Dat heeft haar advocaat Michael Avenatti gezegd tegen Page Six toen hij de MTV VMA's bezocht.

"Stormy keek ontzettend uit naar de show, maar toen ze bij het huis aankwam bleek dat de show niet het reality-gehalte had waar ze op hoopte. Het werd haar duidelijk dat ze niet mocht zeggen wat ze wilde en dat ze zichzelf niet kon zijn. En niemand vertelt Stormy wat ze wel of niet mag doen, behalve zij zelf," aldus Avenatti.

Of de pornoster überhaupt ooit nog te zien zal zijn in een realityshow, is nog maar de vraag. "Eigenlijk vindt ze het hele genre niet zo leuk, maar wie weet." Stormy zou in eerste instantie een miljoen dollar (880.000 euro) gekregen hebben om een maand lang in het huis te bivakkeren. Later zou ze die afspraken hebben omgezet naar een vergoeding van 250.000 dollar (220.000 euro) om een week mee te doen in het programma, dat eind jaren '90 werd bedacht door John de Mol.