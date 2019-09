Stormloop voor komedie van Gert Verhulst waarin Karen Damen zijn maîtresse speelt KDL

In 'Gert Late Night' werd maandagavond bekend gemaakt dat James Cooke, Gert Verhulst en Karen Damen begin volgend jaar samen op de planken staan in 'Chateau Cupido'. Een komisch theaterstuk dat geschreven werd door Gert én waarin Karen Gerts maîtresse speelt. Eé n dag na de bekendmaking werden al 5.000 tickets verkocht voor de theatervoorstelling.

“Dat we na één dag al drie extra shows zouden moeten openzetten, hadden we nooit verwacht”, zegt een verbaasde Gert. En ook compagnon James is enthousiast. “Dit geeft ons enkel maar meer goesting om er aan te beginnen en Vlaanderen een top avond te bezorgen”, klinkt het.

‘Chateau Cupido’ vertelt het verhaal van de populaire televisiepresentator Jack (Gert Verhulst) die een amoureuze escapade plant met zijn maîtresse Bettie (Karen Damen) in zijn chalet in de Ardennen. Aangezien hij ervan overtuigd is dat zijn buurman Alain (James Cooke) op reis is naar Tenerife, is hij er zeker van niet betrapt te kunnen worden. Wanneer echter blijkt dat ook zijn buurman amoureuze plannen heeft in zijn eigen chalet - Chateau Cupido - gaan de poppen pas echt aan het dansen.