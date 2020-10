Stormloop op De Warmste Week blijft uit: nog geen 200 initiatieven geregistreerd BDB

09 oktober 2020

08u24

Bron: NB 1 Showbizz Er zijn dit jaar voorlopig amper 192 initiatieven geregistreerd voor De Warmste Week. Dat is een groot contrast met de 13.500 acties van vorig jaar. De goededoelactie van Studio Brussel draait dit jaar voor het eerst rond vrijwilligerswerk in plaats van geld en dat valt blijkbaar minder in de smaak. “Je mag die cijfers niet naast elkaar leggen. We schrijven een compleet nieuw verhaal en dat vraagt tijd”, zegt Warmste Week-coördinator Floris Nieuwdorp in Het Nieuwsblad.

Studio Brussel lanceerde een maand geleden de oproep voor de nieuwste Warmste Week-actie. Dit keer zet de radiozender in op vrijwilligerswerk om de kwetsbare groepen rechtstreeks te ondersteunen. De teller staat voorlopig op amper 192 ingeschreven initiatieven. “Jezelf inzetten voor iemand anders is een grotere drempel dan geld geven”, vervolgt Nieuwdorp. “Wij voelen wel dat het al leeft. Op korte tijd merk ik veel enthousiasme bij mensen en vzw’s.”

“We gaan voor de essentie: warme, menselijke verhalen onder de aandacht brengen”, zegt ook VRT-woordvoerder Hans Van Goethem in Het Nieuwsblad. “Dat sluit aan bij onze opdracht als openbare omroep. We geloven dat er tijdens corona net méér nood is aan die nieuwe aanpak. We gaan ons verhaal nog vaak moeten uitleggen, maar onze opbouw naar eind december zit goed. Wees maar zeker: we gaan de megafoon nog bovenhalen.”

Lees ook:

Wat is er aan de hand bij Studio Brussel? Zender verliest luisteraars én gezichten (+)