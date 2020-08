Stopt Acid met YouTube? “Het is tijd hier een eind aan te maken” DBJ

30 augustus 2020

11u30 0 showbizz “Acid stopt met YouTube”, dat schrijft vlogger Nathan Vandergunst (21), beter bekend als Acid, zelf in zijn nieuwste video. Of hij het daadwerkelijk gaat doen is niet helemaal duidelijk, want hij wil het zelf niet met zo veel woorden gezegd hebben. In zijn laatste video heeft de vlogger het vooral over wat de hetze van de YouTube-oorlog met hem heeft gedaan.



“Ik snap nu pas waarom zoveel YouTubers hun interne kring van ouders, familie en vrienden niet betrekken bij wat ze doen”, opent de populaire vlogger Acid in zijn video. “Voor mijn omgeving is het ‘superkut’ om scheef bekeken te worden op straat. Ik wilde dat alles op mij terecht zou komen, maar zo werkt het niet heb ik gemerkt.”

In een volgend beeld dat achter getuigenis geplakt wordt zegt Acid. “Het is tijd om hier een eind aan te maken en een punt achter te zetten.“ Waarna hij een krantenartikel over zichzelf tevoorschijn haalt en dat vervolgens verscheurt. Of de woorden gaan over het afsluiten van zijn YouTube-kanaal, dan wel over het feit dat hij niet meer in de pers wil komen, is niet helemaal duidelijk.

Verder vertelt Acid dat hij vooral een online komiek wil zijn en dat hij het jammer vind dat veel dingen in het verkeerde keelgat zijn terecht gekomen. Hij zegt ook dat enkel de slechte dingen er uit worden gelicht door de media en zijn leuke video’s onderbelicht blijven. “Alle media willen mij ditchen”, zegt ie. “Al het voorgaande (zijn rel met YouTubers Céline en Michiel, red.) was gewoon een grapje dat door heel veel mensen verkeerd is opgevat.”

Acid kwam vorige week in een mediastorm terecht toen bleek dat hij de oorzaak was van een heuse oorlog op YouTube. Hij beledigde YouTubers Céline en Michiel, die Acid kort daarvoor van de troon hadden gestoten als populairste YouTubers van het land. Die klaagden dat gedrag aan via YouTube waardoor de video van Acid offline werd gehaald en hij een officiële waarschuwing kreeg van de website. Bij drie zo’n waarschuwingen wordt het kanaal afgesloten.