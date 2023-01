Stoomt VTM Julie Vermeire en Sarah Mouhamou klaar als nieuwe vaste gezichten? "Als we kinderen aankunnen, dan de volwassen ook”

ShowbitsOp VTM is het derde seizoen van ‘Een Echte Job’ gestart, met onder meer Julie Vermeire en Ketnet-wrapster Sarah Mouhamou. Showbits bracht de twee samen voor een dubbelinterview over hun ervaringen in het ziekenhuis en over hun carrières die duidelijk in de lift zitten. Is Sarah klaar voor een overstap van Ketnet naar VTM? “Ik sta zeker open voor een uitdaging”, vertelt ze aan Jarne. Julie zal binnenkort zelfs twee keer per week te zien zijn op VTM, want binnenkort start ook ‘De Vermeires’. “”Twee keer reality, dus ik hoop dat ik gewaardeerd word om wie ik ben”, zegt ze. Bekijk het in een nieuwe Showbits.