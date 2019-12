Stomende seks en overspel in ‘Thuis’: “Lowie is dan toch geen ideale schoonzoon” HL

27 december 2019

Geen zorgeloos eindejaar voor Lowie in 'Thuis'. Vrijdag viel het personage van Mathias Vergels tijdens een feestje in Bar Madam als een blok voor de charmes van Frederieke. Na een intiem dansje beleefden de twee stomende seks in de voorraadkamer. "Lowie blijkt dan toch niet de ideale schoonzoon."

Lowies zwak momentje zal verregaande gevolgen hebben in de tv-serie. Niet alleen voor zijn vriendschap met Adil (Nawfel Bardad-Daidj), die dacht een klik te hebben met Frederieke (Eva Vanduren), maar nog meer voor zijn relatie met zijn Olijfje (Moora Vander Veken). Want hij bedroog haar koudweg.

“Ik had deze misstap eigenlijk wel verwacht”, aldus Mathias. “Zelfs nog voor de schrijvers deze scène hadden bedacht. Toen mijn tegenspeelster Moora voor de zomer liet weten dat ze een jaar in Londen wilde gaan studeren, moesten de schrijvers haar personage tijdelijk uit de reeks schrijven. Daarom verhuisde Olivia in het begin van dit seizoen naar Londen om er als nanny aan de slag te gaan. Maar toen al maakte ik me de bedenking: ‘Oei, zo’n lange afstandsrelatie is niet evident, dat zou wel eens voor problemen kunnen zorgen.’ Ik kreeg gelijk. Ook de makers zagen een mooie kans om een bommetje te laten ontploffen. Lowie vond affectie bij Frederieke, maar ging daarbij wel over de schreef. Hij zal het nu dus moeten uitzweten. Over de afloop mag ik niks verklappen, maar de komende dagen zullen cruciaal zijn voor de relatie van Lowie en Olivia. Maar ik vermoed dat de ‘Thuis’-kijker Lowie sinds vrijdag sowieso al iets minder graag ziet. Hij is dan toch niet de perfecte schoonzoon. Iets waar ik wel blij mee ben. De kijker ontdekt nu andere kantjes van Lowie en dat is wel spannend. Lowie blijkt nu ook maar een mens met zijn sterktes én zwaktes.”