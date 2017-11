Stoere brandweermannen 'Helden van Hier' uiterst emotioneel tijdens pakkend afscheid van overleden collega TDS

20u42

Bron: VTM 4 Showbizz De Gentse brandweermannen en ambulanciers laten zich in 'Helden van Hier: Door het Vuur' zoals iedere week van hun sterkste en stoerste kant zien. Maar In deze aflevering laten ze zich ook van hun meest emotionele kant zien, tijdens de pakkende uitvaartplechtigheid van hun geliefde collega Frank.

10 jaar paraat

Frank stond tien jaar lang paraat als brandweerman bij het beroepskorps in Gent. Afgelopen januari zette hij een punt achter zijn loopbaan nadat er kanker werd vastgesteld. Zijn collega’s brandweermannen organiseerden een benefiet voor hem en zijn familie, die eind oktober had moeten doorgaan. Maar half september overleed Frank. "Het hoeft niet altijd tijdens een interventie te zijn dat er iemand van ons korps sterft, maar het kan ook gewoon door een ziekte zijn", vertelt Koert, collega brandweerman maar vooral beste vriend. Sommige mannen van het korps hebben al wel collega’s verloren tijdens een brandinterventie. Gasflessen die in een woning achterblijven en ontploffingen veroorzaken of gebouwen die op instorten staan: het gevaar is vaak niet in te schatten. Elke dag geven brandweermannen hun leven voor dat van anderen, en - net zoals Frank - met alles wat ze hebben.

'Helden van Hier: door het vuur', woensdag 22 november om 21.10u bij VTM.

VTM