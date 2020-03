Stock zwangerschapscollectie Griet Vanhees gestolen: “We spreken toch over een paar duizenden euro’s” SDE

31 maart 2020

21u23 1 Showbizz Tegenslag voor Griet Vanhees (40): de blondine is bestolen. De resterende stock van haar zwangerschapscollectie MUM OF THE WORLD werd ontvreemd. “Een zware klap, vooral nu.”

“Er heeft iemand ingebroken in mijn garage, waar de stock van mijn kledinglijn MUM OF THE WORLD lag", vertelt een aangeslagen Griet Vanhees ons aan de telefoon. “Alles is weg. Ze hebben alle kledij meegenomen die nog in het plastic zat, alle ingepakte kledij en dozen. Wat uitgepakt was, de samples en dergelijke, hebben ze laten liggen. Het is dus echt met de bedoeling om door te verkopen.”

Vanhees, die onder meer een eigen cosmedische kliniek heeft, ontdekte de diefstal tijdens het opruimen. “We waren onze zolder aan het leegmaken en de spullen aan het verplaatsen naar onze garage. Toen ontdekten we dat alle dozen leeggemaakt waren." En de dieven gingen toch met een serieuze buit aan de haal. “We spreken toch over een paar duizenden euro’s", zegt ze. “Het is een zware klap, vooral nu. Ik was van plan om na deze coronamaatregelen samen met een vriendin een stockverkoop te houden en het boekjaar af te sluiten. Nu is alles weg.”

Hoewel de blondine beseft dat ze de spullen waarschijnlijk nooit zal terugkrijgen, hoopt ze toch dat oplettende klanten haar te hulp kunnen schieten. “Daarom doe ik ook een oproep aan iedereen die MUM OF THE WORLD online ziet opduiken of het op marktjes tegenkomt om me iets te laten weten. Het gaat echt om zwangerschapskleding, dus dat zou toch moeten opvallen bij mensen die in die fase van hun leven zitten.”