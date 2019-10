Sting en Bruce Springsteen slaan handen in elkaar voor benefiet DBJ

28 oktober 2019

21u02 1 muziek Ter ere van de dertigste verjaardag van het ’Rainforest Fund’ heeft oprichter Sting een blik A-sterren opengetrokken om op te treden op het bijbehorende benefietconcert. Dat meldt de Daily Mail maandag. Onder meer Bruce Springsteen, John Mellencamp en Ricky Martin komen langs.

Daarnaast treden ook andere sterren als onder meer Bob Geldof, Shaggy en Eurythmics op. Het benefietconcert ‘We’ll Be Together’ vindt plaats op 9 december in het Beacon Theatre in New York en wordt gepresenteerd door acteur Robert Downey Jr.

Het Rainforest Fund is een organisatie die zich inzet voor de ondersteuning van inheemse volken en de bescherming van het milieu en hun leefomgeving. Het werd opgericht door Sting samen met zijn vrouw Trudie Styler.