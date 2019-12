Stille revolutie in het Britse koningshuis: koninklijk werkpaard Elizabeth (93) doet het vanaf nu rustiger aan Bob van Huet

14 december 2019

18u49

Bron: AD 0 Royalty Terwijl alle ogen gericht waren op de pijnlijke onthullingen over prins Andrew voltrok zich volgens royal watchers stilletjes een revolutie in het Britse koningshuis: koningin Elizabeth II is minder gaan werken. Zo blijkt nu ook uit haar werkschema.

De 93-jarige vorstin geniet de reputatie van een onvermoeibaar werkpaard, al sinds haar troonsbestijging in 1952. Geen staatshoofd heeft er zoveel uren opzitten als Elizabeth. Onlangs ontving ze in haar paleis nog diverse wereldleiders ter gelegenheid van het jubileum van de NAVO. Elizabeth oogde fragiel maar straalde. Blijkens de recent vrijgegeven lijst van werkzaamheden van leden van de Britse koninklijk familie verscheen de hoogbejaarde koningin tussen januari en november nog altijd op ruim 250 ceremoniën, herdenkingen of andersoortige statige evenement. Wat betreft het aantal representaties was kroonprins Charles dit jaar de kampioen van de familie met 500 optredens, gevolgd door zijn zuster, prinses Ann, die over de 450 ging.

Prins Edward, het jongste kind van Elizabeth, verscheen in 2019 bijna net zo vaak op evenementen als zijn moeder. Prins Andrew zat op hetzelfde niveau. Tot november en het geruchtmakende BBC-interview over beschuldigingen van seks met een minderjarige Amerikaanse. Andrews voor de reputatie van de koninklijke familie zeer schadelijke vriendschap met de veroordeelde miljardair Jeffrey Epstein (die dit jaar zelfmoord pleegde in de gevangenis) deed Buckingham Palace alsnog besluiten de prins voorlopig uit beeld te laten. Het blijft ook maar onthullingen regenen over vage deals en dames. Andrew heeft al zijn verplichtingen inmiddels afgezegd. Zelfs zijn zestigste verjaardag die volgend jaar groot zou worden gevierd zou zijn geschrapt als familiefeest.

Aangedaan

Elizabeth is volgens insiders zwaar aangedaan over het schandaal rond Andrew. Om die reden zou ze een aantal verplichtingen in november hebben geannuleerd. Niettemin deed de Queen in die maand toch nog 30 ceremoniële optredens, wel 20 minder dan in dezelfde maand in 2018. In de eerste tien maanden van 2019 had de Britse koningin 122 werkdagen. Net iets minder dan prinses Anne (137) en prins Charles (131). Camilla was de drukste van de aangetrouwde royals met 69 optredens. Minst actief was Megan Markle maar die was dan ook een paar maanden uit de running wegens zwangerschap.

Elizabeth leidde decennia de dans. Vijf jaar geleden stuurde ze zelfs haar eerste tweet als Elizabeth R.. Inmiddels heeft ze een hele online hofhouding die de sociale media voor haar bijhouden.

It is a pleasure to open the Information Age exhibition today at the @ScienceMuseum and I hope people will enjoy visiting. Elizabeth R. The Royal Family(@ RoyalFamily) link

Maar zelfs deze onverwoestbare Queen wordt nu echt een dagje ouder. Paardrijden doet ze ook minder. Dat ze zich vaker terugtrekt gaat niet alleen om de zorg om haar lievelingszoon Andrew, weten de kenners. De koningin lijkt duidelijk aan het afbouwen. Haar man, prins Philip, stopte twee jaar geleden, op zijn 95e, met alle officiële verplichtingen. Een aantal belangrijke ceremoniën – zoals Remembrance Day, de dag waarop de Britten hun gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en andere gewapende conflicten herdenken - heeft de koningin wat betreft de kranslegging al overgedragen aan prins Charles en diens Camilla. De kroonprins doet inmiddels ook, samen met zijn vrouw, zijn zoons en hun vrouwen, de meeste overzeese verplichtingen. Het laatste staatsbezoek dateert uit 2015, aan Duitsland. De zeventig jaren daarvoor bezocht de koningin 116 landen, voor 265 staatsbezoeken. De laatste jaren heeft de koning ook tientallen functies als beschermvrouw van een of andere stichting overgedragen aan andere familieleden.

Geruchten dat de koningin er een punt achter wil zetten en in 2021 plaats zou willen maken voor Charles zijn vorige week resoluut ontkend door een woordvoerder van de laatste. “Er zijn geen plannen voor verandering als de koningin 95 wordt, en ook niet daarna”.