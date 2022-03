Stil verzet tegen oorlog: queen Elizabeth weigert zwaarden uit te lenen aan Russisch museum

TV Finalisten ‘The Masked Singer’ krijgen enkele tongtwis­ters voorgescho­teld: “Amai, bijna versproken”

Vrijdag is het zover, dan is het de finale van ‘The Masked Singer’. Konijn, Miss Poes en Ridder nemen het dan tegen elkaar op. Maar voordat het zover is, krijgen ze eerst nog enkele tongtwisters voorgeschoteld. En dat gaat niet bij iedereen even vlot.

15 maart