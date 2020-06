Stijn Vlaeminck stapt na 14 jaar StuBru over naar ‘News City’ om voluit sportverslaggever te worden Mark Coenegracht

26 juni 2020

06u00 3 TV Opmerkelijke transfer in het Vlaamse medialandschap. StuBru-presentator Stijn Vlaeminck stapt over van de VRT naar DPG Media, waar hij voor ‘News City’ in de eerste plaats zal instaan voor sportverslaggeving voor ‘VTM Nieuws’ en ‘HLN’. Vlaeminck is 38 jaar en werkte de voorbije veertien jaar voor StuBru als dj maar vooral als sportverslaggever.

Na zowat veertien jaar radio maken, stapt Stijn Vlaeminck over naar de pure sportverslaggeving. Niet meer voor de VRT, maar vanaf augustus voor ‘News City’, de overkoepelende nieuwsredactie van DPG Media. Stijn gaat er aan de slag als sportjournalist voor ‘VTM Nieuws’ en ‘HLN’. Hij zal zich focussen op het wielrennen, maar ook Olympische Spelen, de grote tornooien, matchen van de Rode Duivels en andere topevenementen volgen.

Het is spannender als je af en toe eens springt Stijn Vlaeminck

‘De goesting waarmee News City binnen DPG Media zich klaarstoomt voor de toekomst heeft me snel kunnen overtuigen. De ambitie om van de sportredactie een futureproof verhaal te maken met veel impact, sluit perfect aan met de manier waarop ik ook naar de toekomst van de sportmedia kijk. Ik heb dan ook niet getwijfeld om mee in dit verhaal te stappen’, vertelt een enthousiaste Vlaeminck, die ook met plezier achterom kijkt. ‘Ik kijk terug op een fantastische tijd bij de VRT. Het was veertien jaar lang een aaneenschakeling van kansen en mooie herinneringen. Zowel bij Sporza als bij Studio Brussel kreeg ik altijd enorm veel vertrouwen. Daar ben ik dankbaar voor. Door dat vertrouwen heb ik me kunnen en mogen ontwikkelen in de media. Natuurlijk ga ik veel collega’s missen. Niettemin kijk ik met spanning uit naar dit nieuwe luik in mijn professioneel bestaan. Het leven wordt nu eenmaal spannender als je af en toe eens springt’.

‘Stijn past perfect bij ons’, duidt Hoofd sport News City Michiel Ameloot. “Hij is ondernemend, creatief en brengt tonnen ervaring mee. Als sportjournalist zal hij meedraaien op al onze platformen: VTM Nieuws, deze krant en HLN.be.”

De StuBru-presentator en sportverslaggever heeft dus zijn toptransfer beet nog voor het nieuwe voetbalseizoen of de eerste wielerwedstrijd in post-coronatijd een feit is. Op de redactie van ‘News City’ van DPG Media, zal hij in de eerste plaats zal instaan voor sportverslaggeving voor ‘VTM Nieuws’. Vlaeminck zal zich snel intens gaan bezighouden met het wielrennen. HuidIG VTM-wielercommentator Merijn Casteleyn zal vanaf het najaar dan weer minder vaak te zien op VTM omdat hij weer gaat les geven. Tot 2013 gaf Merijn les in het Githo in Nijlen.

Sport en muziek

Stijn Vlaeminck heeft een universitair diploma Germaanse Talen en begon zijn mediacarrière in 2006 bij Sporza Radio. Hij specialiseerde zich meteen in atletiek en wielrennen, zonder de bredere context te verloochenen. Zo won hij in 2008 een internationale Radioprijs met een kritische reportage opver de luchtverontreiniging in Peking in aanloop van de Olympische Spelen.

Vlaeminck houdt blijkbaar van de maand juni om zijn professioneel leven een nieuwe wending te geven. Zo stapte hij in juni 2012 over van Sporza naar Studio Brussel. Waar hij meteen elke weekdag ’s middags samen met Linde Merckpoel ‘Studio Sport’ aan elkaar praatte. Dat najaar verzorgde hij in de ochtendshow ‘Siska Staat Op!’ elke ochtend een sportupdate. Van september 2012 tot februari 2019 maakte hij op zondag tussen 12 en 13 uur ‘Studio Sport’. Tussendoor trok hij o.a. ook naar Brazilië voor het WK Voetbal in 2014 en vier jaar later in Rusland en volgde hij ettelijke keren de Ronde van Frankrijk. Sinds februari vorig jaar had Vlaeminck, die overigens zelf een goeie atleet was en onder meer Belgisch kampioen 110 meter horden werd bij de junioren, met ‘Bij Vlaeminck’ zijn eigen praatprogramma op zondagochtend.