Stijn Vlaeminck ruilt StuBru voor sportredactie News City MC

26 juni 2020

00u00 0 Showbizz Opmerkelijke transfer in het Vlaamse medialandschap. Stijn Vlaeminck (38) stapt over van de VRT naar News City, waar hij sportverslaggever wordt voor 'VTM Nieuws' en HLN. Die rol vervulde hij ook bij Sporza Radio en Studio Brussel.

Vlaeminck zal zich bij News City - de overkoepelende nieuwsredactie van DPG Media - focussen op het wielrennen, maar ook op de Olympische Spelen, andere grote tornooien en matchen van de Rode Duivels. "De ambitie van News City sluit perfect aan bij hoe ik de sportredactie van de toekomst zie", verklaart Vlaeminck zijn transfer, al blikt hij ook met plezier terug op zijn periode bij de openbare omroep. "Ik heb veertien jaar lang kansen gekregen, waardoor ik me heb kunnen ontwikkelen. Maar het leven is nu eenmaal spannender als je af en toe eens springt."

Als sportjournalist zal Vlaeminck meedraaien op alle platformen: 'VTM Nieuws', deze krant en HLN.be. In de eerste plaats zal hij zich voor 'VTM Nieuws' focussen op het wielrennen, omdat huidig commentator Merijn Casteleyn vanaf het najaar weer gaat lesgeven en dus minder vaak te zien zal zijn.

Vlaeminck heeft een diploma Germaanse Talen en begon zijn mediacarrière in 2006 bij Sporza Radio. Hij specialiseerde zich in atletiek en wielrennen. In juni 2012 stapte hij over van Sporza naar Studio Brussel, waar hij elke weekdag met Linde Merckpoel 'Studio Sport' aan elkaar praatte. Dat najaar verzorgde hij in de ochtendshow 'Siska staat op!' een sportupdate. Van september 2012 tot februari 2019 maakte hij op zondag 'Studio Sport'. Tussendoor trok hij naar het WK voetbal in Brazilië en in Rusland, en volgde hij meermaals de Tour. Sinds februari vorig jaar had Vlaeminck, die bij de jeugd zelf een goeie atleet was, met 'Bij Vlaeminck' zijn eigen praatprogramma op zondagochtend.