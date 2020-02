Stijn Van Opstal geniet van ambitieuze rol in ‘Over Water’: “Ik dacht dat Tom Lenaerts mij ook al voor de eerste reeks zou vragen”

02 februari 2020

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Tegen Tom Lenaerts zei Stijn Van Opstal (44) maar al te graag ja toen die hem vroeg voor ‘Over Water’. Maar zijn andere vriend, Pedro Elias, heeft hij moeten teleurstellen. “Voor een quiz ben ik veel te fanatiek en niet ad rem genoeg”, zegt Stijn in Dag Allemaal.

Stijn Van Opstal behoort tot het kransje acteurs op wie Tom Lenaerts graag een beroep doet. Zo belandde hij vlak nadat hij was afgestudeerd in ‘De Parelvissers’, daarna in ‘Met Man En Macht’ en is hij nu de ambitieuze havenschepen in het tweede seizoen van ‘Over Water’.

“Een over het paard getilde politicus, da’s altijd interessant om te spelen”, zegt Stijn. “En ik ben gevleid dat Tom me weer heeft gecontacteerd, maar ik ben ook een beetje boos op hem geweest.”

Hoezo, boos?

Omdat ik, gezien ons verleden samen, had gedacht dat Tom mij ook al voor de eerste reeks zou vragen. Maar ik ben blij dat ik er nu wel bij ben. Het scenario was trouwens nog niet af toen ik moest beslissen. Maar ik heb dan ook vooral met mijn hart gekozen voor de mensen die ‘Over Water’ maken.

Na de film ‘De Premier’ en de reeks ‘Tabula Rasa’ mag je opnieuw meedoen in een prestigieuze serie.

Ik ben daar wel trots op, maar mijn leven speelt zich doorgaans toch in het theater af. Daar voel ik mij écht thuis.

Hoe ga jij om met de ­bekendheid?

Goh, dat valt wel mee. Als ik een halfjaar niet meer op tv ben geweest, zie ik mensen kijken: ‘Tiens, die ken ik precies, maar ik weet niet van waar.’ En nog wat later herkennen ze mij helemaal niet meer.

Dat zou anders kunnen zijn als je ook eens in panels van tv-shows opdook.

Naar sommige programma’s kijk ik liever dan dat ik eraan meedoe. (lacht) Ik denk eerlijk gezegd dat ik niet zo’n aangename quizzer ben, daarvoor ben ik veel te fanatiek en niet ad rem genoeg. Pedro Elias is één van mijn dierbare vrienden en heeft me al eens gevraagd, maar ik heb dat toch beleefd geweigerd.

Je bent getrouwd met actrice Sarah Vangeel alias Kaatje van Ketnet. Zij is wellicht nog bekender dan jij.

Ja, maar zij is zoals de Sint: als zichzelf wordt zij niet herkend. Wel af en toe door ouders, maar zij hebben meestal de juiste reflex om hun kinderen niet uit hun droom te halen.

Hebben Sarah en jij plannen om samen te acteren?

We hebben dat al één keer ­gedaan, maar voor mij hoeft dat verder niet per se. Het is ook fijn om het werk achter mij te laten en gewoon thuis te komen bij Sarah en de kinderen.