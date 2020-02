Stijn uit ‘Kamp Waes’ organiseert eerste Mission Me-kamp voor jongeren: “Maar het moet verantwoord blijven” SDE

28 februari 2020

21u10

Bron: VTM 0 Showbizz Stijn Swijns, die bekend werd door het één-programma ‘Kamp Waes’, is niet langer instructeur bij de Special Forces. In de plaats organiseert hij samen met het bedrijf Herculean Alliance Mission Me-kampen. Het eerste jeugdkamp à la ‘Kamp Waes’ vond deze week plaats.

Een Mission Me-kamp is een avonturenkamp voor jongeren, in navolging van het populaire één-programma Kamp Waes. Negentien jongeren tussen de 15 en 19 jaar ondergingen een week lang proeven en uitdagende oefeningen en dat bij temperaturen net boven het vriespunt. Vuur maken, met zware rugzakken een duurloop doen ... de jongeren doen het allemaal. De bedoeling is om hen mentaal weerbaarder te maken, klinkt het bij Stijn. “Het is echt een vorming om een betere versie van jezelf te worden. Maar we kunnen natuurlijk niet zo extreem gaan als bij de kandidaten van ‘Kamp Waes’. Het moet nog altijd verantwoord blijven, hé”, lacht hij. “We kunnen ze hier bijvoorbeeld niet maar acht uur per week laten slapen, want de week erna moeten ze naar school gaan en moeten ze kunnen presteren.”

De jongeren zijn alvast enthousiast. “Een special forces-operator worden, dat is mijn ultieme doel”, klinkt het enthousiast. “Het klinkt misschien gek, maar ik heb tegen mijn ouders gezegd: ‘Het kamp is niet geslaagd als ik niet heb moeten kotsen van de pijn’.”

“Ik ben tamelijk sportief, en ik probeer mijn fysieke grenzen een beetje te verleggen, en nu ook mijn mentale grenzen.”