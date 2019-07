Stijn uit ‘Blind Getrouwd’ ruilt eigen modezaak in voor job bij E5-mode: “Ik doe dit voor Nuria” Redactie

24 juli 2019

09u20

Bron: Dag Allemaal 4 Showbizz Stijn Van Poucke (41), die in het eerste seizoen van ‘Blind Getrouwd’ huwde met Nuria, heeft een nieuwe job. De man ruilde zijn eigen modezaak in voor een job bij E5-mode. “Ik doe dit voor Nuria”, zegt Stijn, die binnenkort voor de tweede keer papa wordt, in Dag Allemaal.

Hij was jaren één van de drijvende krachten achter modezaak Rolls He Feels Good in Kortrijk, maar nu heeft Stijn Van Poucke (41) een nieuwe job. ‘Ik werk sinds kort bij E5-mode als verantwoordelijke voor de aankoop en productie van herenkledij’, legt Stijn uit. ‘De dagelijkse leiding van Rolls He Feels Good heb ik overgelaten aan mijn broer. Ik wil er meer zijn voor Victor, Nuria en de baby die eraan komt. Weet je, soms waren er dagen dat ik Victor niet zag. En daar had ik het moeilijk mee. Bovendien is deze zwangerschap voor Nuria moeilijker. Het is goed dat ik nu meer thuis ben.’