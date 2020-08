Stijn uit ‘Blind Getrouwd’ raakte zijn job kwijt tijdens corona CD

18 augustus 2020

05u44

Alsof de wereld de voorbije maanden nog niet genoeg op zijn kop stond, kreeg 'Blind Getrouwd'-koppel Nuria Gilizintinova (31) en haar man Stijn (42) extra vervelend nieuws te verwerken. Stijn verloor zijn job immers in de zwaar getroffen modesector.

In haar Story-column had Nuria het enkele weken geleden al een beetje zien aankomen. “De corona-crisis zorgt ervoor dat Stijns job bij het Belgische e5 mode aan een zijden draadje hangt”, schreef ze. Intussen is het verdict gevallen: na enkele weken van technische werkloosheid volgde na de lockdown zijn ontslag. “De situatie bij e5 mode was niet meer houdbaar, maar de werkloosheid die erop volgde, zorgde dan weer voor een financiële kater”, bekent Nuria nu in het magazine.

Geen gemakkelijke periode voor hun gezin. “De periode waarin Stijn geen werk had, was een heel moeilijke tijd, zoals dat voor iedereen het geval zou zijn. Onze onzekere financiële toekomst en het Covid 19-gevaar eisten hun tol. We stonden onder stress en liepen op de toppen van onze tenen, en dat zorgde weleens voor ruzies. Gelukkig kunnen we goed met elkaar praten en is die nare periode alweer achter de rug.”

Want Stijn vond gelukkig heel snel een andere job. “Als Brand & Sales Manager bij een distributeur van trendy en fashionable merken. Hij moet er de verschillende merken, via de juiste kanalen, in de markt zetten. Het is totaal anders dan kleermaker, maar hij doet het graag. Bovendien kan hij er zijn passie voor esthetiek ook wel kwijt. Hij amuseert zich, en dat is zo belangrijk, want dat heeft ook een invloed op onze relatie en ons gezin. Nu, ik ben sowieso zijn grootste cheerleader. Ik steun Stijn, in praktisch alles wat hij doet.”