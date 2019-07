Stijn Meuris stelt eindejaarsshow jaartje uit Redactie

04 juli 2019

00u00 0 Showbizz Komende winter zien we Stijn Meuris (54) eens niet op de planken met zijn eindejaarsconference 'Tirade'. De artiest is volop bezig aan de comeback van Noordkaap en heeft simpelweg geen tijd. "Ik sla gewoon een jaartje over", zegt hij. "De voorbije drie shows zijn de vorige jaren heel goed verlopen voor een debutant. (lacht) En ik heb wel enorm veel goesting in het vervolg, 'Tirade 4'." Alleen komt die show er dus pas eind volgend jaar.

"In het voorjaar van 2020 beginnen we al met de concerten, dan is het exact 30 jaar geleden dat we Humo's Rock Rally wonnen. Met de repetities van die concerten zijn we trouwens nu al bezig", zegt Meuris. Daarnaast brengt hij deze winter ook 22 optredens met Lady Linn, de 'Murder Ballads'.

"Ik vind het bijzonder spijtig dat ik geen gaatje gevonden heb voor mijn eindejaarsshow, want aan politieke actualiteit momenteel geen gebrek", lacht Meuris. "Maar tegen het najaar van 2020 zal er - België kennende - nog wel veel te vertellen zijn.”