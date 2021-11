Stijn Meuris kreeg een hartstilstand: “Ik dacht: dit is de finale klap, het is gedaan”

Stijn Meuris heeft een nieuwe voorstelling: ‘De Stilstand’. Een toepasselijke titel, want niet alleen stond het land de afgelopen jaren stil, maar ook zijn hart. Letterlijk. Zes minuten lang. Die hartstilstand kwam er na verschillende kleinere aanvallen. Echt zorgen maakte Meuris zich niet, want elk jaar laat hij zich testen. “Toevallig had ik me een paar weken eerder nog laten testen in het hartcentrum en dat was opnieuw voortreffelijk”, klinkt het in Het Belang van Limburg. “Dus mijn hart kon het al niet zijn, dacht ik.” Maar op 22 november liep het wél grondig mis.

“Na een minuut of twee voelde ik: dit is er weer eentje, maar dit is andere stuff. Ik besefte: als ik nu niet in het ziekenhuis raak, overleef ik het niet.” Dus trok Meuris met zijn vriendin naar de huisdokter, die hen naar spoed stuurde. “ Op het moment dat de schuifdeuren van de spoeddienst opengingen en ik een man met een witte jas zag, heb ik me overgegeven aan mijn lichaam en ging ik tegen de grond. Toen was het flatline .” In De Morgen vertelt hij: “Ik was tot dan nog nooit flauwgevallen maar toen dit gebeurde, wist ik toch: dit is niet hetzelfde als flauwvallen. Ik dacht: dit is de finale klap, het is gedaan."