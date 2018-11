Stijn Meuris keilt iPhone van leerling door zaal: “Nu stop ik definitief met schoolvoorstellingen” Toon Royackers

14 november 2018

15u51

Bron: eigen berichtgeving 31 Showbizz Grote heibel na een schoolvoorstelling deze week van Stijn Meuris over de Eerste Wereldoorlog. Terwijl hij vertelde over de drama’s en gevolgen van de grote oorlog tokkelde één van de leerlingen rustig op zijn iPhone. Omdat hij volgens Meuris weigerde te stoppen, nam hij het toestel af en keilde het vervolgens door de hele zaal.

“Hij bezorgde de helft van de zaal paniekaanvallen en tranen,” zo getuigen de leerlingen van het vijfde jaar van de Provinciale School in het Limburgse Diepenbeek. “Hij heeft de voorstelling niet eens afgemaakt en liet weten dat we niet klaar waren voor het echte leven.” Een andere leerling voelde zich belachelijk gemaakt nadat Meuris vermoedde dat hij al een paar keer was blijven zitten.

Gedaan met schoolvoorstellingen

Meuris zelf zegt dat hij met onmiddellijk ingang wil stoppen met schoolvoorstellingen. “Ja dat van die iPhone was er over. Die heb ik door de zaal gegooid. Niet om hem stuk te smijten, hé. Wel om iets duidelijk te maken. Ik stond er alleen voor. Bijna niemand van de leerkrachten greep in toen die jongen me blééf uitlachen. Eén leerkrachte heeft het voorzichtig geprobeerd.”

“Of ik een andere leerling belachelijk gemaakt heb omdat hij ouder leek? Goh, hij leek inderdaad veel ouder. Het was een grapje. Maar we hebben nu duidelijk een generatie die opgegroeid is met smileys en icoontjes om hun gevoelens duidelijk te maken. Droge humor herkennen ze niet meer. Het was helemaal niet zo bedoeld. Maar tegen de bagger die ze nu spuiten op Facebook kan ik me niet verdedigen. Bij volwassenen heb ik geen problemen, maar aan schoolvoorstellingen begin ik niet meer.”