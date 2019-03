Stijn en Nuria hebben groot nieuws: “Voor zijn eerste verjaardag krijgt Victor een broer of zus” VVDW

05 maart 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Een feestelijke week voor Stijn Van Poucke (40) en Nuria Gilizintinova (31), het oerkoppel uit de ‘Blind Getrouwd’-stal. Hun zoontje Victor wordt 1 op 5 maart én ze hebben groot nieuws. Als alles goed gaat, krijgt hij er in september een broertje of zusje bij. “We maakten een vliegende start, en we leven nog steeds aan een hoog tempo”, lacht Stijn.

Hun eerste zwangerschap wilden Nuria en Stijn bewust in alle rust beleven, ver weg van alle aandacht. En dus werd Vlaanderen verrast toen bleek dat Nuria op 5 maart 2018 een zoontje op de wereld had gezet. Exact op de eerste verjaardag van Victor hebben ze weer heuglijk nieuws, met dat verschil dat ze het dit keer wel willen delen: ze zijn in blijde verwachting van hun tweede kind. “Het was een droom om twee kinderen snel na elkaar te krijgen. We lieten de natuur haar gang gaan sinds begin dit jaar en het was meteen prijs. Zo snel hadden we niet verwacht, maar het kindje is zeer welkom”, vertelt Nuria. “In drie jaar tijd ben ik twee keer zwanger, zijn we vier keer verhuisd, kochten we een huis, zitten we in de verbouwingswerken en lopen er thuis twee katten rond. Als Stijn me nu niet kent, scheelt er iets (lacht).”

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN