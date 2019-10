Stijn en Nuria genieten van hun tweede zoontje: “Victor moet nog even wennen aan zijn broer” VVDW

09 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Stijn Van Poucke (41) en Nuria Gilizintinova (31), die we in het eerste seizoen van ‘Blind Getrouwd’ leerden kennen, zijn de trotse ouders geworden van een tweede zoontje, Théodore. Zowel moeder als baby stellen het goed. “De bevalling is heel vlot verlopen. In een paar uurtjes was hij daar, weliswaar met een epidurale verdoving want ik hield de pijn niet meer uit”, vertelt Nuria in Story.

“Omdat Théodore ’s nachts is geboren, waren Stijn en ik bekaf. Mijn lichaam moet zich nog herstellen, maar de typische mamapijntjes neem ik er graag bij. Naar het schijnt zei ik kort na de bevalling al: op naar de derde!”, lacht Nuria.

Het geslacht wisten jullie, net zoals de eerste keer, niet op voorhand.

Nuria: “Ja, het was een grote verrassing, want Stijn en ik waren ervan overtuigd dat we een dochter zouden krijgen (lacht). Ik wou graag opnieuw een zoon, maar Stijn hoopte stiekem op een dochter. Maar we zijn in de zevende hemel met onze twee jongens.”

Stijn: “Weer een klein wezentje in huis is heel erg fijn. Met een tweede erbij is het wel zoeken om alles geregeld te krijgen. Maar we hebben ervoor gekozen, we slaan er ons wel door. Ik neem twee weken vaderschapsverlof, dat is geen overbodige luxe.”

Victor is genoemd naar Stijns overleden vader. Waar haalden jullie nu inspiratie?

Nuria: “We zochten een tijdloze en oude naam met een mooie betekenis die je niet vaak hoort. Théodore betekent ‘geschenk van God’. En of hij een mooi geschenk is! We zijn gezegend met een gezonde baby. Een flinke vent. Hij lijkt enorm op zijn broer.”

Hoe reageert Victor op zijn kleine broer?

Nuria: “Voorlopig moet Victor nog niet veel weten van zijn broertje. Hij is soms wel lief voor hem, maar Théodore mag bijvoorbeeld nog niet op zijn schoot. Dan zegt hij kordaat ‘nee’. We willen hem niet dwingen, hij is er gewoon nog niet klaar voor. Soms huilt hij om aandacht wanneer ik zijn broer borstvoeding geef. Hij moet er nog even aan wennen, maar dat komt vast wel goed!”

Een eerste foto van Théodore zie je deze week in Story.