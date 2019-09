Stijn Coninx voor het eerst in openbaar sinds strijd tegen kanker IDR

09 september 2019

00u00 0 Showbizz Nadat Stijn Coninx (62) eind april bekendmaakte dat hij streed tegen darmkanker, koos de regisseur noodgedwongen voor een leven buiten de schijnwerpers. Die routine doorbrak hij afgelopen weekend op de openingsavond van het Filmfestival Oostende. "Ik heb veel geluk gehad", klinkt het.

Eind april liet regisseur Stijn Coninx via een persbericht weten dat hij streed tegen darmkanker. Coninx staakte toen ook meteen zijn professionele bezigheden. Hij was net gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe afleveringen van 'Dag Sinterklaas'. Die werden toen overgenomen door collega-regisseur Frank Van Passel.

Zwaar gehad

Op de openingsavond van het Filmfestival Oostende verscheen Coninx voor het eerst weer in het openbaar. "Ondertussen gaat het goed met mij, maar ik heb heel veel geluk gehad", zei hij. "Het is zwaar geweest. Het gaat nu goed en dat is positief. Ik ga niet in detail treden, maar momenteel voel ik me oké. Ik probeer het van dag tot dag te bekijken."

Hoewel de regisseur noodgedwongen zijn professionele activiteiten op de lange baan moest schuiven, droomt hij er alweer van om z'n bezigheden te hervatten. "Ik heb opnieuw plannen, ja", klinkt het. "Ik heb ze allemaal wel even zien verdwijnen, maar ik kan weer dromen", besluit Coninx.