Stijn Coninx na genezing van darmkanker: “Veel geluk gehad na snelle interventie” DBJ

14 september 2019

08u57

Bron: Radio 2 3 Film Afgelopen weekend verscheen regisseur Stijn Coninx (62) voor het eerst in het openbaar sinds er in april darmkanker bij hem werd geconstateerd. Ondertussen is de regisseur aan de betere hand. “Ik hoor bij een klein percentage gelukkigen”, vertelt hij over zijn genezingsproces.

“Ik heb ervaren wat duizenden of zelfs miljoenen mensen ervaren”, zegt Coninx op Radio 2 bij Kim Derie. “Helaas en tegelijkertijd mag ik van zeer veel geluk spreken. Ik heb een gigantisch snelle én efficiënte interventie gehad in het ziekenhuis. Ik ben na de zware operatie snel hersteld en per uitzondering heb ik ook nog heel veel geluk had dat ik blij dat kleine percentage was waarbij iets dat toch kwaadaardig was toch nog goedaardig afloopt.”

Coninx gaat vanavond ook naar de uitreiking van de Ensors op het filmfestival van Oostende. Daar is hij genomineerd voor ‘Beste regie’ voor zijn film ‘Niet Schieten. “Ik ben een zeer blij mens op de eerste plaats”, vertelt hij nog. “Ik ben ook blij voor mijn vrouw en kinderen. Er is ondertussen weer hoop en er is weer een toekomst en dat ik zeer fijn. Dat is natuurlijk veel belangrijker dan de beeldjes die ik vanavond zou kunnen winnen, maar dat wil niet zeggen dat ik er geen zin in het vanavond, integendeel.”