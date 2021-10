Stijn Coninx maakt z’n comeback na gevecht tegen darmkanker

ShowbizzHet gaat weer goed met Stijn Coninx (64). In 2019 kreeg de regisseur te horen dat hij darmkanker had, maar twee jaar later zijn de kankercellen in zijn lijf verdwenen. Ondertussen heeft hij zelfs al een nieuwe film klaar. Afgelopen weekend ging ‘Sinterklaas en Koning Kabberdas’ namelijk in première in Kinepolis Antwerpen.