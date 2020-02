Stijn Coninx herkent zich in verhaal Johny Voners: “Ik ben te snel terug gaan werken na mijn kankerbehandeling” MVO

22 februari 2020

11u00

Bron: Showbizzsite 0 Showbizz Filmmaker Stijn Coninx (63) herkent zich in het verhaal van ‘F.C. De Kampioenen’-ster Johny Voners. Die laatste kondigde zopas aan zijn carrière op pauze te zetten om tijd te maken voor zijn behandeling tegen kanker. “Ik ben ook te snel terug gaan werken.”

Eerder al moest Voners enkele musicalshows laten vallen, nu zet hij ook ‘F.C. De Kampioenen’ on hold. Hoewel hij aanvankelijk dacht dat hij zich goed genoeg voelde om weer te gaan werken, bleek dat toch niet de beste keuze. Herkenbaar, zo zegt Stijn Coninx. Morgen is hij te gast bij Radio 2 in het praatprogramma van Christel Van Dyck. Daar vertelt hij meer over zijn strijd tegen de ziekte.

In april 2019 maakte Coninx bekend dat hij leed aan darmkanker. Hij staakte toen ook meteen zijn professionele bezigheden. Hij was net gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe afleveringen van ‘Dag Sinterklaas’. Die werden toen overgenomen door collega-regisseur Frank Van Passel. Nu is de filmmaker in remissie. Het moment dat hij zijn diagnose kreeg, herinnert hij zich echter nog goed. “Die ziekte trekt een streep in je leven. De plannen die je op dat moment in je hoofd had, verdwijnen meteen. Plots zijn er geen plannen meer, wordt je toekomst letterlijk afgesneden... Dat gaat pas over wanneer je hoort dat het is opgelost.”

“Ik ben ook te snel weer aan de slag gegaan na mijn herstel”, meent hij. Maar gelukkig had hij dat al snel door, en paste hij zijn levensstijl aan. “Ik ben veel meer thuis nu. Wat niet wil zeggen dat ik geen films meer wil maken. Mijn passie voor film is zeker niet verdwenen, maar mijn prioriteit ligt meer dan ooit thuis.”