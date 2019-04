Stig Broeckx schenkt 5.000 euro aan goed doel Inge Stiers

In de Ronde van Vlaanderen werd dit jaar 'een koers in een koers' gereden: De Grote Prijs Stig Broeckx als eerbetoon aan Stig. De winnaar mocht van de Nationale Loterij 5.000 euro uitdelen aan een goed doel naar keuze. En Stig mocht hetzelfde bedrag wegschenken.

Hij koos voor ‘zijn’ revalidatiecentrum, iets waar Hugo Houle, de winnaar van de Grote Prijs, zich bij aansloot. “Die 10.000 euro zullen we gebruiken voor onze G-sport”, zegt Ilse Bosmans, verantwoordelijke van de dienst kinesitherapie. “Het doel van G-sport is om mensen na hun revalidatie in beweging te houden. Wij bieden cardio en fitness aan, maar ook aquagym en zit-zumba onder ­begeleiding. G-Sport bevordert ook de sociale contacten. Om ons project te steunen ­organiseren we op 27 april weer een Reva Run. Vorig keer heeft Stig vier kilometer ­gewandeld, ook al dachten wij dat hem dat niet zou lukken. Nu wil hij er vijf afleggen.”