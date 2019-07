Stig Broeckx is weer single: “Tilly en ik zijn als vrienden uiteen” MC

18 juli 2019

08u00

Bron: HUMO 12 Showbizz Stig Broeckx is niet langer samen met Tilly, zijn vaste vriendin van voor het ongeval. In ‘Bargoens’ was eerder dit jaar nog te zien hoe zij hem maandenlang geduldig bijstond tijdens zijn revalidatie en hem ook opnieuw leerde spreken.

Maar al snel nadat Stig uit zijn coma ontwaakte, bleek dat hij zich niets meer herinnerde van zijn leven voor de crash. Niet dat hij profwielrenner was, niet dat hij betrokken was bij een zware valpartij in de koers, en dus ook niet de mooie periode met Tilly. De liefde bleek de maanden na zijn comaperiode niet terug te keren, hoeveel geduld en liefde Tilly en zijn ouders ook toonden. De chemie bleek niet meer te werken, en de twee gingen begin dit jaar in alle stilte uiteen. “In november hebben we een serieus gesprek gehad. Begin januari zijn we als vrienden uit elkaar gegaan. Jammer, maar dat is het leven”, vertelt Stig deze week in ‘Humo’.

Meer over Tilly

Stig Broeckx