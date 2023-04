"Stien Struis is op pensioen en Berend Brokkenpap is nu hondentemmer", de echte reden waarom Piet Piraat een nieuw maatje zocht

TV RECENSIE. ‘Kindred’: “Verrassend bingeable voor een reeks over de gruwelen van de slavernij”

Toen Octavia E. Butler haar scifi-roman ‘Kindred’ neerpende, leek het verhaal kant-en-klare tv-kost. Toch heeft het 43 jaar geduurd alvorens haar tijdhoppend saga, over een moderne jonge zwarte Amerikaanse vrouw die uit het niets naar een plantagekolonie in 1815 wordt geflitst, het scherm haalde. Niet als film, niet als miniserie, maar als een reeks met meerdere seizoenen. Helaas zal dat niet zo een vaart lopen. De adaptatie die vanaf nu te zien is op Disney+ en 1/3e van het bronmateriaal inneemt, werd al gecanceld nog voor de reeks goed en wel op kruissnelheid kwam. Of het alsnog de moeite loont om deze kortgewiekte tijdreis te ondernemen? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.