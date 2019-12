Stien Edlund van de troon gestoten op TikTok: Celine Dept bereikt 2,6 miljoen volgers LV

31 december 2019

15u23 1 Showbizz Wissel van de macht op het sociale netwerk TikTok, dat erg populair is bij de Belgische jeugd. De 18-jarige Stien Edlund was al een tijdje de populairste Belgische gebruiker op het platform met zo’n 2,5 miljoen volgers, maar werd nu van haar troon gestoten. De Herzeelse Celine Dept neemt de toppositie in met een gevolg van 2,6 miljoen gebruikers. Dat aantal bereikte ze in een recordtijd.

In september slaagde Celine Dept (19) er al in om op slechts vijf maanden tijd 1 miljoen volgers te vergaren op TikTok, momenteel de meest gedownloade app ter wereld. Het jonge meisje is duidelijk op veroveringstocht, want met 2,6 miljoen volgers overtreft ze Stien Edlund, die tot nu de meest gevolgde Belg was op het platform.

Celine leerde TikTok kennen via haar Zottegemse vriend Michiel Callebaut (23). “Michiel was al 3 jaar bezig met YouTube-video’s maken en heeft meer dan 500.000 abonnees op zijn voetbalgericht Engelstalig YouTube-kanaal. Begin april begon ik met het plaatsen van filmpjes op TikTok. Sindsdien gaat het snel. Na één maand had ik al 100.000 volgers en en miljoenen kijkers. Nu plaats ik dagelijks video’s van dansjes, lip syncs, voetbal of pranks”, vertelde Celine in september al trots aan HLN.

(Lees verder onder de video.)

De best bekeken video van Celine heeft meer dan 25 miljoen views en de meest gelikete video telt 3 miljoen likes. “Door mijn voetbalvideo’s hebben we matchen bijgewoond van Juventus, Bayern Munchen, Real Madrid en PSG. In Parijs mochten we zelfs aan tafel aanschuiven bij Neymar. Het maken van video’s is intussen een fulltime job geworden; we worden betaald via sponsoring. Zo rijden we met een gesponsorde wagen van garage Mercedes Rogiers uit Wetteren en betalen bedrijven ons om reclame te maken. Eigenlijk hetzelfde principe als de reclame die men dagelijks op TV ziet, maar dan op sociale media”, gaat Celine verder.

Stien Edlund, nu dus de tweede meest gevolgde Belg op TikTok, gaat het ook voor de wind. Ze heeft onder andere haar eigen kledinglijn bij keten ZEB, sloot een deal met een platenfirma en heeft een tv-contract op zak.